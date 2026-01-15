Xeal inicia su planta de carbón vegetal que producirá 14.000 toneladas al año
La compañía del grupo checo EnergoPro invierte más de 28 millones
roi rodríguez
Galicia vivió ayer un día importante desde el punto de vista industrial. Xeal ha colocado la primera piedra de su nueva planta de carbón vegetal en Dumbría (A Coruña), un proyecto estratégico que permitirá sustituir parte del carbón fósil en sus procesos productivos, reducir alrededor de 50.000 toneladas anuales de CO2, y generar más de 100 empleos entre su fase de construcción y operación.
La consejera delegada de la empresa, María Couto, ejerció de anfitriona en un acto al que acudieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el Secretario de Estado de Industria, Jordi García; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el embajador de la República Checa en España, Libor Seèka, así como representantes institucionales, autoridades autonómicas y estatales, directivos de la compañía y de su accionista, EnergoPro.
La planta, con una inversión superior a 28 millones de euros, contará con una capacidad de producción de entre 11.000 y 14.000 toneladas anuales de carbón vegetal, generará más de 60 empleos durante su fase de construcción y se prevé que cree unos 40 puestos de trabajo directos e indirectos una vez que entre en operación, consolidando la actividad industrial en la comarca y reforzando la competitividad de la industria gallega. Couto destacó el carácter «estratégico y transformador» del proyecto, subrayando que refleja la materialización de un camino iniciado con decisiones valientes y visión industrial a largo plazo, y agradeció el respaldo institucional del Gobierno de España a través del PERTE de Descarbonización Industrial y de la Xunta de Galicia, que declaró la planta de interés industrial estratégico.
Rueda felicitó al equipo de Xeal y destacó la relevancia de la planta como ejemplo de «industria moderna, competitiva y sostenible» e insistió también en la necesidad de ampliar los plazos del PERTE para que las empresas gallegas puedan aprovechar plenamente estas ayudas. El Secretario de Estado de Industria, Jordi García, señaló que el proyecto ejemplifica cómo la industria puede integrar tradición, innovación y sostenibilidad, e instó a las empresas a aprovechar las últimas convocatorias disponibles del PERTE de descarbonización.
