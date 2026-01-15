La vicepresidenta de Mercadona sale del accionariado de la gallega Malasa

Hortensia Herrero entró hace poco más de año y medio en el accionariado de Grupo Malasa aprovechando su reestructuración societaria. A través de su sociedad patrimonial Herrecha Inversiones, la vicepresidenta de Mercadona y mujer de Juan Roig asumió el 30% del capital de la fabricante de muebles a medida que hasta ese momento tenían uno de los dos hermanos cofundadores, Antonio Pérez Patiño, y el fondo de inversión GPF. "Desde la compañía se asegura que, para su más de 1.000 empleados, ubicados en España y México, y sus más de 90 clientes, esta reestructuración no supondrá ningún cambio en la actividad, que continúa asentada igual que durante los últimos 30 años", señalaba la compañía en julio de 2024. Un giro en la "busca de nuevos retos y potenciar el crecimiento que llevan experimentando en los últimos años de la mano de Herrecha Inversiones, a la vez que transmite el profundo agradecimiento a la figura de Antonio Pérez y GPF".

Malasa vuelve ahora a su carácter eminentemente familiar con la salida de Herrero, cerrando "una etapa de colaboración estratégica para la compañía gallega". El otro fundador y presidente actual de la firma, Javier Pérez Patiño, pasa a asumir el 100% del capital. "Esta operación refuerza nuestra visión a largo plazo y nuestro compromiso con el proyecto familiar que es Grupo Malasa", señala la empresa en un comunicado. "Quiero trasladar un profundo agradecimiento a Herrecha Inversiones por su acompañamiento durante esta etapa, que ha sido muy positiva para la compañía –enfatiza Pérez Patiño–. Afrontamos el futuro con enorme optimismo, apostando por el crecimiento desde dentro y por el trabajo conjunto de todo el equipo que forma parte del grupo".

De este breve periodo como socios, Malasa destaca la contribución de Herrecha Inversiones a "fortalecer" la estructura de la compañía y su posicionamiento en el mercado. El cambio no impactará en la actividad, la estratregia ni en la plantilla. Con una facturación superior a los 100 millones de euros, gestiona una cartera de 90 clientes, entre ellos grandes gigantes de la distribución como Inditex, Desigual o la propia Mercadona, además de cadenas hoteleras y otros negocios de restauración.