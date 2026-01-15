La UE usará Galicia como campo de pruebas para diseñar el reciclaje «inteligente» del textil

Junto a los desechos alimentarios, la Comisión Europea propuso en julio de 2023 una revisión a fondo de las normas comunitarias para el tratamiento de residuos textiles. Cada año se generan en el viejo continente alrededor de 12,6 millones de toneladas de basura de este tipo, con un claro protagonismo de ropa y zapatos: casi 7 millones de toneladas, según las últimas estimaciones, a razón de 16 kilos por persona. ¿Y cuánto se recoge por separado? Unos 5 kilos. El resto acaba mezclado con otros restos domésticos con destino a vertederos o incineración.

«Desde la perspectiva del consumo europeo, los textiles tienen, de media, el cuarto mayor impacto negativo en el ciclo de vida sobre el medio ambiente y el cambio climático, después de la alimentación, la vivienda y la movilidad», alerta Bruselas, que apuesta por un cambio hacia un sistema circular de producción y demanda «con un uso más prolongado, mayor reutilización y reciclaje» para reducir estos impactos. «Una medida importante es el diseño circular de textiles para mejorar la durabilidad, la reparabilidad y la reciclabilidad de los productos –añade–, y garantizar la incorporación de materias primas secundarias en nuevos productos».

Recogida selectiva

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados incorporó en España la obligación de incluir las prendas, calzado y complementos en la recogida selectiva por parte de los ayuntamientos desde el 1 de enero de 2025. Pero el camino para conseguir una verdadera reutilización es largo.

Re-Viste, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (scrap) liderado por Inditex, El Corte Inglés, Mango, IKEA y otras firmas de referencia se ha propuesto ser una herramienta integral para la gestión de residuos del sector y dar «un paso relevante» hacia «la reindustrialización circular de España». Es una de las principales iniciativas en marcha ahora mismo con el reto de lograr un proceso eficiente y asumible, teniendo en cuenta las dificultades de reciclar tejidos que muchas veces combinan diferentes materiales con diferentes formas de tratamiento también.

Así es TexMat

Galicia se convertirá en campo de pruebas para un proyecto piloto europeo que, precisamente, busca un reciclaje «inteligente» de los desechos textiles. TexMat se propone poner en la calle contenedores automatizados que, además de servir como meros depósitos, puedan clasificar los productos y evaluar su calidad. Si es posible reutilizarlos o hay que mandarlos directamente a reciclar. Y, de paso, ofrecer algún tipo de incentivo al consumidor que lo haga en el mismo momento en el que deje la ropa y el calzado.

En la iniciativa participan 14 países. Está financiada con 6,25 millones de euros del programa Horizon Europe y los pilotos se desarrollarán en Finlandia y España, donde están varias de las entidades que integran el consorcio. Entre ellas, la Universidade de A Coruña (UDC), en calidad de «referente en el análisis y diseño de modelos de negocio circulares aplicados al sector textil, liderando el mapeo del ecosistema europeo de recogida, clasificación, reciclaje y reutilización y la validación de la creación de valor para los diferentes actores implicados».

Entorno privilegiado

En el caso de los textiles, la colaboración del consumidor con los demás operadores de la industria «es esencial», como señala Marta Rey García, investigadora principal del proyecto en la UDC. «TexMat busca facilitar, a través de soluciones tecnológicas, comportamientos de consumo que den lugar a una mayor reutilización y reciclaje», continúa. De hecho, el proyecto se presenta como un apoyo a la tarea que deben llevar a cabo los scrap como Re-Viste. «El contexto territorial en el que nos encontramos es especialmente relevante en el ámbito textil por su nutrida industria, la presencia de actores comerciales de relevancia global y un ecosistema de recogida, clasificación y reutilización de ropa que lo convierte en un laboratorio privilegiado para probar soluciones innovadoras como TexMat y evaluar su escalabilidad a otros países de la UE», indica Violeta Bouzada, otra de las investigadoras.

Además de la UDC, en España participan dos firmas tecnológicas (Iris Tecnhology Solutions y Rovimatica) y Humana Fundación Pueblo para Pueblo, con una larga trayectoria ya en la gestión de los residuos textiles.