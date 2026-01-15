Paulo Soares asume el timón de Nueva Pescanova en España y Portugal

Nueva Pescanova ha fichado a Paulo Soares para liderar el negocio en España y Portugal. El ejecutivo luso fue alto cargo de Campofrío y salió hace un año de García Carrión. Fue director general del grupo bodeguero durante solo cuatro meses por las desavenencias con el presidente. El nombramiento, adelantado ayer por el portal Food Retal & Service, tiene como objetivo ahondar en la mejora de los resultados de la pesquera.