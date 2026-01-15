La mina de wolframio de Ourense solicita ser «proyecto estratégico» de la UE

La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales (CRMA, siglas de Critical Raw Materials Act) se gestó para incrementar la capacidad interna del continente en la extración, procesado y reciclaje de minerales como litio, platino, níquel o manganeso. No solo porque son indispensables para las industrias de automoción, fotovoltaica, aeroespacial o de defensa, sino también por la debilidad que genera la dependencia de terceros países en un contexto de máxima competencia. Al amparo de esta normativa se han elegido ya 47 proyectos estratégicos, desde una mina de cobre en Rumanía (la de Rovina, al oeste del país) a una planta de tratamiento de cobalto en Finlandia (Jervois Project).

En Galicia hay una iniciativa ya seleccionada, la de la mina de Doade, promovida por Recursos de Galicia con el objetivo de empezar a funcionar en 2028. Pero acaba de formularse una segunda solicitud: Eurobattery Minerals, compañía cotizada en Suecia y Alemania, ha pedido a Bruselas que la explotación de wolframio de San Juan, en A Gudiña, sea estratégica y, por ende, tenga la consideración de proyecto de «interés público». La empresa ha cursado la misma instancia para la mina Hautalampi, en Finlandia, con reservas de níquel, cobre y cobalto, pensadas para la producción de baterías.

Operarios de Eurobattery Minerals AB, en unas prospecciones en Galicia. | / EM

«Este estatus permitiría agilizar la tramitación de los permisos administrativos, reduciría el riesgo regulatorio y financiero y fortalecería el cronograma general de desarrollo del proyecto», ha informado la compañía a los inversores. La mina de wolframio (o tungsteno) —a nombre de la mercantil Tungsten San Juan— inició los trabajos a cielo abierto ya el pasado agosto con el objetivo de arrancar con la producción a escala industrial para la segunda mitad de 2026.

La licencia de esta explotación acaba de ser ampliada en 30 años, hasta 2055. El grupo prevé que este proyecto empiece a generar flujo de caja positivo ya el año próximo y asegura haber firmado una carta de intenciones con Wolfram Bergbau und Hütten AG, filial de Grupo Sandvik, para la venta a largo plazo de la producción. De acuerdo a los datos remitidos a los inversores, las primeras muestras en la zona elevan hasta las 60.000 las toneladas que pudieran ser extraídas con fines comerciales dada la elevada concentración de wolframio.

Hay otros dos proyectos en España ya seleccionados gracias a la CRMA y vinculados al wolframio: las minas de El Moto (Ciudad Real) y La Parrilla (Cáceres), si bien la segunda también presenta altas concentraciones de estaño.