El deporte gallego esprinta a la innovación económica

Por cada 125 personas que realizan deporte, se genera un puesto de trabajo, según el Consejo Superior de Deportes (CSD). El auge de este sector contribuye a la generación de empleo y empuja el peso de esta industria hasta alcanzar ya el 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) gallego.

El creciente interés por el ámbito deportivo justifica la necesidad de inversión e innovación. Por ello, la Business Factory Sport, la aceleradora para nuevos negocios del deporte en Galicia tutelada por 22 empresas tractoras, celebró este jueves el Startup Day. Se trata de una iniciativa con la que pretende apoyar a emprendedores a dar los primeros pasos para el desarrollo de proyectos innovadores para la industria gallega del deporte.

Durante la jornada organizada en el Club Náutico de Vigo, los 14 finalistas entre las 22 propuestas que participaron en la convocatoria expusieron sus ideas con el objetivo de entrar en el programa de incubación. Habrá 12 elegidos al final, que de forma gratuita podrán avanzar en la definición del producto o servicio que tienen en la cabeza.

Contarán con la ayuda de profesionales «que conocen la realidad y las necesidades del sector» a través de sesiones individuales estratégicas, como apuntó Francisco Cortegoso en el acto, vicepresidente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, el organismo que impulsa la aceleradora. Todo esto con una ambición clara: «contribuir a una sociedad más saludable», añade.

Las propuestas

En la cita se mostraron propuestas muy diversas. Un total de diez iniciativas gallegas, cuatro del resto del país y una portuguesa, que abarcan distintos aspectos del panorama deportivo mediante la incorporación de tecnología, como es el caso de Pro-billairbot, una app presentada por Pablo Bernárdez que permite jugar al billar desde cualquier lugar del mundo con un sistema de cámaras robotizado.

Jesús Acuña, ideólogo de Pulsar, plantea la creación de un «gemelo digital» al que aplicar cargas de entrenamiento con el fin de «comprobar lo que va a pasar antes de que pase». Subrayó su «gran potencial» para mejorar el rendimiento deportivo, con la posibilidad también de emplearla ámbito sanitario.

Asistentes a la presentación de los proyectos en el Real Club Náutico de Vigo. / Pablo Gamarra

También Proteckthor se centra en el campo de la salud con cintas de cabeza para futbolistas que absorban los impactos del balón y evitar así las dolencias típicas por este tipo de golpes.

The Cubelo´s Academy, el proyecto del que Antón Luaces es cofundador, aspira a dar respuesta al problema de «la fuga de talentos» en el mundo del deporte mediante un modelo de academia «híbrido e integral» que combina formación, actividad física y labores de manager.

Marco Trillo quiere «hacer que la ciudad sea el tablero de juego» a través de RunRisk, una app basada en el clásico juego de mesa de estrategia para «resolver la falta de motivación» a la hora de hacer ejercicio y, de paso, promover la interacción social.

Otras propuestas abordaron la mejora de la seguridad vial. Es el caso de los sillines Blink Lighting Saddles del proyecto de David Fernández. Incorporan luces intermitentes y de freno para que los ciclistas adviertan de sus movimientos y prevenir accidentes de tráfico entre los amantes de las dos ruedas.

Vizi apuesta por un código QR para compartir experiencias en campos de fútbol; Academia Tecnifícat lanza una innovadora escuela de fútbol para niños y adolescentes; tuFoot es una plataforma para ayudar a entrenadores; Innoheroica se mete de lleno en la relación entre el deporte y el medio ambiente; Esportian Education gestiona becas para EE UU y Canadá; Trim mide la probabilidad de que un cliente de un negocio deportivo abandone; y en la app TotalThlon se pueden comparar las marcas personales con las de otros deportistas.

«Una buena acogida»

«Hay ideas que podemos apoyar para que se desarrollen y sean futuros negocios sostenibles y proporcionen valor a la sociedad», valora Francisco Cortegoso. El evento también contó con la presencia de Covadonga Toca, directora general del Igape; Xisela Aranda, directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra; o Carlos Cao, director de Infraestructuras y Relaciones Institucionales del Real Club Celta. El Consejo Ejecutivo de la Business Factory Sport se reúne este viernes para elegir las 12 propuestas definitivas para entrar en la aceleradora. El programa se desarrollará desde el 26 de enero al 20 de marzo.

«Las conversaciones que hemos tenido con el Igape han sido todas positivas, para ser incubación nos parece que hemos tenido una buena acogida», señala Sofía Toro, gerente del clúster gallego y campeona olímpica de vela.