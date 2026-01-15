¿Cuánto cuesta la bombona de butano en Galicia?: así ha evolucionado su precio hasta convertirse en una opción que gana adeptos

El precio de la energía y el combustible es un factor determinante en la mayoría de los hogares durante todo el año. Pero en invierno esta variable está aún más presente. Hace apenas unas semanas le poníamos voz a los testimonios de la pobrez energética. Uxía lamentaba que su habitación permaneciera durante una ola de frío al prácticamente a la misma temperatura que la calle.

Dentro de todas las casuísticas de los gallegos que hacen malabares para calentar sus viviendas, entra en juego las diferentes opciones para hacerlo y el coste que esto de supono. Este es uno de los motivos que apuntan para explicar el aumento de usuarios de butano en Vigo tras décadas cayendo en desuso, tal y como explica FARO.

El precio de la bombona de butano regulada se sitúa actualmente en 15,46 euros, un nivel que vuelve a colocar a este combustible como una alternativa “de pago por uso” para muchos hogares gallegos, especialmente en los meses fríos. Este precio corresponde al precio máximo de venta al público fijado en la última revisión estatal, que supuso una bajada respecto al tramo anterior. Ese último ajuste entró en vigor el martes 18 de noviembre de 2025, según la resolución publicada en el BOE y La normativa establece que estas revisiones se realizan con periodicidad bimestral y que los cambios producen efecto a partir del tercer martes del mes de revisión.

Del récord de 2022 a la bajada de finales de 2025

La evolución del precio del butano envasado ha sido especialmente volátil en los últimos años. El máximo histórico llegó en 2022, cuando la bombona alcanzó 19,55 euros durante varios meses, en plena escalada energética.

Evolución del precio de la bombona

En el otro extremo, el mínimo de referencia se situó en abril de 2005, con 9,38 euros, según series históricas divulgadas a partir de datos de consumo y seguimiento del mercado.

En 2025, tras varios repuntes —incluida una subida hasta 17,67 euros en marzo— el precio fue encadenando revisiones a la baja hasta cerrar el último tramo del año en 15,46 euros, nivel vigente en este inicio de 2026.