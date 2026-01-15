Aeropuertos
Aena carga contra el CEO de Ryanair: "Que su bonus de 100 millones de euros no sea a costa de los aeropuertos españoles"
Maurici Lucena justifica el aumento de tarifas, que ha desencadenado una guerra con la aerolínea irlandesa, para mantener la calidad de las infraestructuras
El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha criticado al consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en su particular guerra con la compañía irlandesa por el aumento de tarifas por parte del gestor aeroportuario. Lucena precisa más recursos para mejorar la red aeroportuaria y la aerolínea de bajo coste ha amenazado con recortar pasajes para presionar y que no se aplique dicha subida. "Que su bonus de 100 millones de euros no sea costa del dinero de Aena", le ha inquirido Lucena a O'Leary, sin citarlo.
El plan de Lucena pasa por incrementar un 6,6% las tarifas que cobra a las aerolíneas para poder sostener su plan de inversiones mediante la que renovar los aeropuertos españoles. Lo que implicará para las compañías asumir un sobrecoste de unos 68 céntimos por pasajero. Ryanair no lo encajó bien y amenazó con eliminar un millón de pasajes en las plazas españolas.
Lucena también se ha pronunciado sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat y ha confiado en su pronta ampliación. "No hay ningún indicio de que vaya a retrasarse", ha afirmado. La fecha que maneja para culminar la remodelación entre 2034 y 2035.
