Abanca incrementa su capital en 120 puntos básicos
La subida llega después de que el BCE apruebe sus modelos internos
REDACCIÓN
Abanca incrementará su capital en 120 puntos básicos tras aprobar el Banco Central Europeo (BCE) sus modelos internos, según ha informado este miércoles en un comunicado. En concreto, el BCE ha otorgado a Abanca la autorización para utilizar sus propios modelos avanzados de evaluación de riesgo de crédito en el cálculo de requisitos de capital.
La validación se aplica a la práctica totalidad de la cartera minorista en España, abarcando particulares, autónomos, negocios y pymes minorista. El banco ha explicado que esta resolución llega tras un «exhaustivo y riguroso» examen de cinco meses por parte de los supervisores europeos.
Este logro representa la culminación de un «ambicioso» proyecto estratégico para convertir a Abanca en una entidad de modelos avanzados (IRB), ha subrayado la entidad.
El proyecto ha culminado con la aprobación del 100% de las carteras presentadas, lo que supone un «hito de gran relevancia» dada la excepcional complejidad técnica y el volumen de segmentos validados de forma simultánea, ha destacado Abanca. «La adopción del enfoque IRB (Internal Ratings-Based), unida al sólido desempeño del negocio, proyecta a Abanca hacia el liderazgo en solvencia dentro del ranking bancario nacional», ha apuntado.
