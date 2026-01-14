Las rebajas llegan al «megayate fantasma» vigués: busca dueño y este es su nuevo precio

El mundo de los megayates se mueve entre brókers, altas cifras y astilleros especializados. Vigo, además de ser zona de paso e importante puerto de refugio para varios de ellos a lo largo del año, tiene algunas empresas con alto expertise en la producción de barcos y sus diferentes partes a través de atarazanas y auxiliares del naval. Por ese motivo, a comienzos de octubre de 2021 arribó a la ciudad un megayate de algo más de 80 metros de eslora, a medio construir, desde Noruega. El objetivo de su nuevo dueño era el de finalizarlo, pero más de 1.500 días después el buque continúa amarrado en Metalships&Docks, en Teis. Ahora, su precio se rebaja un 33%.

La monegasca IYC Yachts, que actúa como bróker, fue la encargada de dar una vuelta de tuerca a este barco de lujo ahora rebautizado como el proyecto Raptor. Se trata de un «yate de exploración de última generación» de 97 metros de eslora que se dividirá en seis cubiertas con capacidad para 12 huéspedes en nueve camarotes. Todo ello con la base de una plataforma de la firma noruega Kongsberg Marine y con diseño de la holandesa Vripack Yacht Design.

Cuando se lanzó de nuevo al mercado con estas modificaciones, el coste fijado por IYC fue de 14,9 millones de euros tal y como está, sin finalizar. Ahora, el precio final se encuentra en los 9,9 millones de euros.

El yate nació en 2009, cuando fue concebido por la firma estadounidense Palmer Johnson (de ahí las iniciales de su antiguo nombre, PJ World). Entonces se perfiló como un yate de tipo explorer, con 81,5 metros de eslora por 14,5 de manga, alojamiento para 14 invitados en siete camarotes, jacuzzi, helipuerto y garaje submarino, entre otros lujos requeridos por su antiguo armador, que según los medios noruegos que cubrían su construcción era un millonario ruso.

La firma italiana Nuvolari Lenard había sido la encargada de su diseño y contaba con propulsión a cargo de Rolls-Royce Marine. Sin embargo, su corazón nunca llegó a latir: la fecha de entrega prevista —2012— se superó con creces tras el supuesto fallecimiento de su dueño y se quedó varado en el astillero noruego Westcon, desde donde llegó a Vigo remolcado por el remolcador de altura Onyx.

Antes de la compra por parte de su actual dueño, el barco estaba tasado en casi 17 millones de euros sin finalizar o en 105 millones ya terminado.

El yate «PJ World», en su amarre en el astillero Metalships&Docks el pasado agosto / Marta G. Brea

Como informó este medio entonces, desde IYC confirmaron que la idea original de traer aquí el yate era la de finalizarlo de la mano del naval vigués, ya que en la ciudad se estaba construyendo en ese momento el Renaissance: el mayor megayate construido en España, con 112 metros de eslora, a cargo de Freire.

La empresa de Mónaco es una de las más reconocidas en el sector y entre su cartera de proyectos también está el Origami, un proyecto de buque auxiliar de un yate de mayores dimensiones, un negocio en el que se metió Astilleros Armón. En concreto, es un diseño realizado con la diseñadora Schwalgien para seguir la estela de los Hodor, Wayfinder y Nebula, todos ellos fabricados en aluminio en las instalaciones de Burela.