La Xunta aplaude el proyecto de Wofco en su 10º aniversario

Una compañía empeñada en la innovación, la calidad y la sostenibilidad. Son los tres puntales que exhibe la multinacional pesquera Wofco y que este martes valoró la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una visita a las instalaciones centrales del grupo, en Moaña. El Ejecutivo autonómico renunció a la participación que tenía en Fandicosta para allanar el rescate de la compañía, dentro del proceso de enajenación de activos.

«Su proyecto es el camino para que la industria pesquera sea competitiva en términos de empleo, pero también desde la diversificación de una actividad que garatice la soberanía alimentaria», indicó Villaverde. La conselleira estuvo acompañada en la visita del director xeral de Pesca, Isaac Rosón, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. Alberto Barreiro y Borja Tenorio fueron los anfitriones.

Wofco se ha convertido, en sus escasos diez años de trayectoria —los cumple este 2026— en una referencia indispensable para la industria de elaborados de productos del mar a estala global y se ha asentado entre las primeras empresas del sector en volumen de ventas.