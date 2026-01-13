La UE plantea cambiar aranceles de los eléctricos chinos por un precio mínimo
Agencias
Menos de un año después de que las primeras informaciones saliesen a la luz, el Ministerio de Comercio de China adelantó en un comunicado que la Unión Europea está estudiando reemplazar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos por un precio mínimo.
Según recogió Bloomberg, la UE está sopesando fijar estas cuantías en base a las subvenciones estatales recibidas por los fabricantes. Una medida acogida con satisfacción por parte del gigante asiático, ya que ayudaría a sus empresas a conservar los beneficios de los vehículos vendidos en Europa en lugar de pagarlos en forma de aranceles.
«No solo apoya el desarrollo saludable y estable del comercio, la inversión y las relaciones bilaterales entre China y la UE, sino que también envía una señal clara y contundente a los mercados mundiales de que ambas partes siguen firmemente comprometidas con la gestión de las diferencias a través del diálogo y la consulta», afirmó la Cámara de Comercio de China ante la UE en un comunicado.
Para llevar a cabo la medida, la Comisión Europea publicó unas directrices para los exportadores chinos, que presentarían una propuesta para evitar los aranceles. Bruselas evaluaría la propuesta y decidiría si la acepta basándose en sus criterios sobre cómo fijar el precio mínimo de importación.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»