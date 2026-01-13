La Seguridad Social advierte a los jubilados: esta carta es un intento de fraude masivo a los pensionistas
La estafa solicita datos personales y bancarios de los pensionistas que pueden utilizarse para suplantar su identidad
La Seguridad Social, el organismo encargado de gestionar los trámites relacionados con pensiones y prestaciones, ha advertido esta semana sobre un fraude masivo a los pensionistas a través de una carta. En esta misiva, los estafadores se han hecho pasar por el organismo para obtener datos personales y bancarios.
A través de la cuenta de la Tesorería General en X, la Seguridad Social ha pedido a los jubilados que tengan «cuidado» por la aparición de este fraude ya conocido. «Vuelve a circular esta carta entre los pensionistas», apuntan.
En un texto cargado de incoherencias y faltas de ortografía, la carta fraudulenta afirma que se ha producido un ataque informático en el que se han perdido los datos de los pensionistas y promete una subida de la prestación de entre 75 y 100 euros mensuales. Para que el pensionista pueda beneficiarse de la subida, los estafadores solicitan datos personales y bancarios, así como la última prestación cobrada. Esta información sensible puede utilizarse para suplantar la identidad del pensionista.
Cómo identificar el fraude por carta
La Seguridad Social recuerda a los ciudadanos que nunca solicita este tipo de información por carta ni a través de terceros y pide a los ciudadanos que no faciliten estos datos bajo ninguna circunstancia.
En la publicación, el organismo muestra una fotografía de la misiva utilizada para el fraude: «Desde la seguridad social nos ponemos en contacto con usted porque es necesario que nos envíe la siguiente documentación debido a que la ley que entró en vigor el pasado mes y debido al ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad social muchos de los datos de los ciudadanos se han perdido».
Como se puede comprobar en la fotografía, los estafadores solicitan: una fotografía del DNI o NIE por las dos caras, una fotografía del extracto bancario en el que el beneficiario aparezca como titular y la última cantidad cobrada de la prestación.
Desde el organismo insisten: «No piques. La Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos».
