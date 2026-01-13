Rodman fabricará dos barcos logísticos para la Escuela Naval de Marín por casi 2 millones

Rodman Polyships se adjudica un nuevo pedido para la Armada. La Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada ha asignado hoy al astillero de Meira (Moaña) la fabricación de dos embarcaciones para la Escuela Naval Militar de Marín por 1,88 millones de euros (impuestos incluidos) cuyas labores se centrarán en el traslado de personal, vigilancia perimetral, apoyo a actividades de buceo y practicaje.

El pedido logrado por Rodman está definido como un acuerdo marco para lo que se denomina como Tren Naval, una serie de embarcaciones consideradas auxiliares y que sirven para garantizar la operatividad de barcos de mayor porte y arsenales.

De acuerdo con los pliegos, las dos embarcaciones serán gemelas y tendrán una eslora no superior a 13 metros y una manga que no superará los 4,3 metros. La vida útil de la embarcación será superior a 25 años, un desplazamiento inferior a 15 toneladas y una autonomía superior a 200 millas náuticas (a una velocidad de 12 nudos con carga máxima y mar en calma).

Por otro lado, los barcos podrán transportar al menos a 16 pasajeros (además de 2 tripulantes) «de forma rápida y segura» y el puente de mando tendrá «visión de 360 grados despejada de obstáculos». Además, estarán construidos en aluminio o fibra de vidrio, siendo este último material la especialidad de Rodman.

La licitación fue lanzada por la Armada a finales de octubre del pasado año y se resuelve con la adjudicación anunciada hoy. La de Rodman fue la única candidatura presentada para un contrato que estaba valorado en un total de 2,11 millones de euros (con impuestos).