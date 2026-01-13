El Ibex 35 mantiene los 17.600 puntos gracias a una tímida subida del 0,14%

El Ihttps://www.elperiodico.com/es/economia/20260113/ibex-35-cronica-martes-13-enero-2026-125626737bex 35 ha arrancado la sesión de este martes con un ligero avance del 0,14%, movimiento que le ha permitido conservar la barrera de los 17.600 puntos. En concreto, el selectivo se situaba en los 17.673,8 enteros.

En el ámbito internacional, la Casa Blanca ha rechazado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté detrás de la demanda contra el máximo responsable de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. El banquero central explicó este domingo que está siendo objeto de una investigación del Departamento de Justicia y la enmarcó dentro de un contexto de presiones y amenazas continuas por parte del Gobierno federal.

En este escenario, Powell ha subrayado su “profundo respeto” por el Estado de derecho y la rendición de cuentas, al tiempo que ha calificado la investigación como un paso “sin precedentes” por parte de Washington.

De vuelta a España, el Tesoro Público celebra este martes una subasta en la que prevé captar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros en letras a seis y doce meses, de acuerdo con los objetivos comunicados por el organismo del Ministerio de Economía.

En clave empresarial, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha adelantado que la entidad espera generar 49.000 millones de euros de capital de “máxima calidad” entre 2025 y 2028, con el fin de financiar el crecimiento orgánico y reforzar la remuneración al accionista.

En los primeros compases de la jornada, los valores que más subían dentro del Ibex 35 eran Banco Santander (+1,16%), IAG (+0,89%), Unicaja Banco (+0,87%) y Bankinter (+0,75%). En el lado contrario, destacaban las caídas de Cellnex (-2,76%) y Sacyr (-0,6%), ambas penalizadas por el efecto ‘ex dividendo’.

En Europa, las principales bolsas abrían con tono dispar: Fráncfort avanzaba un 0,09% y Londres un 0,05%, mientras que París cedía un 0,19% y Milán un 0,03%.

En el mercado energético, el Brent —referencia en Europa— subía un 0,44% y alcanzaba los 64,15 dólares, superando los 64 dólares y tocando su nivel más alto desde finales de noviembre. El impulso llegaba tras el anuncio de Trump de imponer, con efecto inmediato, un arancel del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán.

Por su parte, el WTI —referencia en Estados Unidos— repuntaba un 0,81%, hasta los 59,8 dólares.

En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1,1666 dólares, mientras que la rentabilidad del bono español a 10 años bajaba al 3,252%.