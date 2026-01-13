Hijos de Rivera crea una plataforma de soluciones digitales para hostelería

La Corporación Hijos de Rivera ha puesto en marcha Be2Bar, un proyecto de soluciones digitales que pone la tecnología al servicio de sus aliados del canal Horeca, ayudándolos a gestionar sus negocios hosteleros de forma más sencilla, eficiente y sostenible. La iniciativa, que prevé alcanzar los 20.000 usuarios en el primer semestre de 2026, integra soluciones que van desde la gestión comercial y la fidelización hasta la gestión energética y de impacto positivo o el acceso a datos de venta en tiempo real, impulsando así una hostelería más competitiva y responsable.

Hijos de Rivera y sus principales marcas, Estrella Galicia, 1906, Lupia, Cabreiroá, Agua de Cuevas, AUARA, Maeloc, Amara Brava o las bodegas de Grandes Pagos Gallegos, entre otras, consolidan así su papel como socio estratégico de la hostelería, ofreciendo soluciones que responden a las necesidades reales del día a día: controlar costes, optimizar el consumo energético, mejorar la planificación y reforzar la relación con el cliente. Todo ello, desde un enfoque práctico, diseñado para que cada local pueda avanzar a su ritmo.

«Queremos estar al lado del hostelero en su transformación digital, aportando soluciones que sumen valor añadido a su actividad diaria», señala Juan Paz, director general de Hijos de Rivera España y Portugal. Por su parte, Iván Castro, CTO Global de Corporación Hijos de Rivera, señala que el proyecto «se enmarca en el ambicioso proceso de transformación digital» de la compañía, «del que queremos hacer partícipes también a nuestros colaboradores».