La CIG se desmarca de un nuevo convenio del metal para 3 años en la provincia de Pontevedra

La superstición de mal augurio de un martes 13 no acompañó en esta ocasión a la negociación del próximo convenio provincial del metal de Pontevedra, considerado el más relevante de Galicia por la cantidad de empresas y trabajadores a los que afecta, alrededor de 28.000. La primera cita para diseñar el nuevo marco laboral del sector dejó esta mañana «buenas sensaciones», tal y como señala Celso Carnero, secretario general de CC OO Industria Vigo. Tras la presentación de las plataformas de convenio de los tres sindicatos (CC OO, CIG y UGT), la siguiente reunión tendrá lugar el próximo martes 20, cuando las patronales expondrán sus propuestas.

Los miembros de UGT Industria en el la primera reunión de negociación del convenio. / Marta G. Brea

La reunión estuvo marcada por una posición común en las demandas de los sindicatos, pues todos coinciden en aspectos como la reducción de la jornada laboral a 1.712 horas anuales a las que aspira el Gobierno –una media de 37,5 horas de trabajo por semana– o en la importancia de realizar distinciones económicas en función de la clasificación profesional de cada empleado ya que, según detalla Cristian González, secretario general de la Federación de Industria de UGT en Vigo, actualmente un oficial de segunda cobra lo mismo que uno de primera. Tacha la clasificación de «obsoleta» y defiende que «necesita actualización». Asimismo, las asociaciones sindicales también reclaman que se tenga en cuenta la antigüedad del trabajador en la empresa, estableciendo variaciones salariales en función de ello.

Los representantes de los sindicatos se reunieron esta mañana en el Hotel Coia, en Vigo. / Marta G. Brea

Convenio duradero

Además, otro de los temas que se vuelve a poner encima de la mesa es la subrogación de empresas auxiliares, una medida por la que los sindicatos lucharon en la creación del pasado convenio, pero que no logró salir adelante. Todas las partes mostraron su predisposición a elaborar un convenio de forma ágil y duradero, con una vigencia de tres años, a excepción de la CIG, que se mantiene firme en crear un acuerdo de un año que tenga en cuenta el IPC, realizando las modificaciones correspondientes en la retribución a través de cláusulas de revisión.

La parte empresarial comenta la jornada. / Marta G. Brea

Ahora es el turno de las patronales, que valorarán las plataformas de convenio expuestas prestando especial atención a la competitividad y a la productividad de las entidades, como ya adelantaba a FARO Enrique Mallón, portavoz general de la parte empresarial, quien mostró su preocupación por encontrar una solución al absentismo o falta de profesionales cualificados en el sector, lo que califica como «una auténtica lacra».