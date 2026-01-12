Trump da un mordisco al naval de China: pierde un 35% en nuevos pedidos

El acrónimo MAGA —de Make America Great Again, «hagamos a Estados Unidos grande otra vez»— fue el resonante el lema de campaña de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016, reutilizado con éxito en la de 2024, pero se ha convertido en la señal identitaria de los seguidores del magnate y en ejemplo de la polarización de la sociedad estadounidense: o eres MAGA, en toda su extensión, o ferviente opositor. En realidad, Trump tomó este grito de guerra de Ronald Reagan —Let's Make America Great Again, de 1980—, pero lo utiliza ahora para justificar casi todas sus órdenes ejecutivas. Como la del 9 de abril de 2025, titulada como «restaurando el dominio marítimo de los Estados Unidos» pero conocida comúnmente como, en efecto, «hagamos la industria de construcción naval de EE UU grande otra vez» (make US shipbuilding great again). Su objetivo, «hacer que los buques con bandera y construidos en los Estados Unidos sean comercialmente competitivos» y frenar el incontestable dominio de China.

Además de incentivos públicos o de promover el reabanderamiento de buques mercantes, Trump impuso una tasa a la flota construida en astilleros del gigante asiático, a aplicar desde octubre, de la que solo quedaban exentos los portacontenedores de 4.000 TEU o menos —es la unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies—, los barcos con rutas inferiores a las 2.000 millas náuticas o graneleros de hasta 55.000 toneladas de peso muerto (deadweight tonnage). Aunque este gravamen quedó suspendido en noviembre tras la firma de una especie de armisticio entre Washington y Pekín, de un año de duración, la penalización fiscal sí que hizo mella en los astilleros chinos. De acuerdo a las cifras de la consultora naviera Clarksons, referente global en el sector, pusieron en vigor nuevos contratos por 35,4 millones de CGT (toneladas de arqueo bruto compensado o compensated gross tonnage), un 35% menos que en 2024.

Los presidentes de Corea del Sur y EE UU, Lee Jae Myung y Donald Trump, en la Casa Blanca / The White House

El balance a mediados de año, analizado entonces por FARO, ya anticipaba un bache para la industria asiática, que había pasado de quedarse con el 71% de los encargos de nueva construcción a hacerlo con el 60% del total. Los analistas advertían, como a la postre se ha confirmado, que los gravámenes anunciados por la Casa Blanca iban a posponer proyectos y que generaban inquietud entre las grandes navieras. El esfuerzo que hizo China para asumir contratos de barcos de menor porte, exentos de las tarifas de EE UU, no fue suficiente. «Las empresas enfrentaron desafíos sin precedentes», resumió Clarksons. Ahora bien, su industria naval —en buena medida en manos del Estado a través del conglomerado China State Shipbuilding Corporation, CSSC— es enormemente poderosa y cerró el ejercicio 2025 con el 63% de la cuota de mercado mundial en cartera de barcos.

Alianzas

Por más que Trump pretenda convertir al naval norteamericano en referente global, esta industria ha perdido tanto fuelle en el último siglo que necesita de refuerzos del exterior. «Es difícil que la construcción naval estadounidense vuelva a ser excelente. Es necesario incorporar expertos extranjeros», ha apuntado a la cadena CNBC el analista jefe de Transporte Marítimo de Xeneta, Peter Sand. Aquí es donde entra en juego la alianza firmada entre el presidente americano con su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae Myung, materializada el pasado noviembre. Los astilleros surcoreanos suman una cuota global de mercado del 21%, solo por detrás de China. Mayung ha comprometido una inversión de 150.000 millones de dólares en la industria naval de EE UU, cuyo peso no alcanza el 1% del total del sector.

Está por ver cómo afecta este acuerdo a esa revitalización de los astilleros de San Diego, Newport News o Filadelfia. La que sí continúa constatando horas muy bajas es la industria japonesa, que el año pasado anotó un descenso del 53% en la firma de nuevos pedidos y se ha quedado en el 5% de cuota de mercado..