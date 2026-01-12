El metal abre la negociación para el futuro de 28.000 trabajadores en Pontevedra

La negociación del próximo convenio provincial del metal de Pontevedra se inicia este miércoles, cuando los tres sindicatos correspondientes (CC OO, UGT y CIG) presentarán sus plataformas de convenio ante las patronales en la primera de las tres citas estipuladas hasta el momento.

Se trata de uno de los acuerdos de más relevancia en toda Galicia, debido a que afecta aproximadamente a 3.500 empresas y 28.000 trabajadores. Además, la antelación con la que se desarrolla supone un «hecho histórico», pues tal y como indica Celso Carnero, el secretario general de CC OO Industria en Vigo, estas reuniones solían comenzar alrededor del mes de marzo.

El motivo de este adelanto está claro: garantizar cuanto antes un convenio que garantice unas condiciones óptimas de los trabajadores y evitar que se repita el ritmo lento y de escasos avances producido en la aprobación del marco anterior, vencido en 2025.

Entre los objetivos principales a lograr por parte de los sindicatos en este nuevo acuerdo se encuentran la reducción de la jornada laboral a 1.712 horas anuales, lo que supone un máximo de 37,5 horas semanales, de acuerdo con la pretensión del Gobierno central para 2026, o la consecución de una diferencia económica en función de la clasificación laboral con el fin de que cualquier trabajador que se inicie en la metalúrgica «sepa el recorrido que puede tener y que ese esfuerzo se vea recompensado».

«No puede ser que un oficial de segunda cobre igual que uno de primera o que un ingeniero que entre hoy cobre igual que el que lleva veinte años», declara Cristian González, secretario general de la Federación de Industria de UGT Vigo, quien también incide en la relevancia de establecer coeficientes reductores y varios pluses por toxicidad y peligrosidad para cubrir las duras condiciones laborales «que pasan factura a la salud».

Subrogación

Asimismo, las propuestas incluyen ciertas medidas favorables a la conciliación familiar, como la posibilidad de realizar una jornada intensiva, especialmente en aquellos empleados expuestos a estrés térmico. Por último, también se volverá a poner sobre la mesa la subrogación de las empresas auxiliares, un tema tratado en el pasado convenio sin éxito.

Desde los sindicatos señalan que esperan que la patronal presente «condiciones buenas y reales», con una subida salarial que dignifique el convenio y convierta al sector en un polo de atracción como solución a la continua demanda de personal cualificado por parte de las empresas.

Las patronales

«Afrontamos la negociación con mucha responsabilidad porque es un momento importante para el sector del metal», apunta Enrique Mallón, portavoz general de la parte empresarial (Asime, Atra, Instaelectra), haciendo hincapié en el alto nivel de actividad previsto para este primer semestre, a la vez que muestra su incertidumbre por el segundo período del año. Según Mallón, este panorama incierto se debe al movimiento geopolítico actual, derivado entre otras causas del perjuicio del mercado ruso y los aranceles estadounidenses. Por ello, tal y como asegura, las empresas pondrán el foco en dos aspectos fundamentales: la lucha contra el alto nivel de absentismo y el «necesario» incremento de la productividad y la competitividad de estas organizaciones.

Mientras que CC OO y UGT expresan su intención de aprobar un convenio que tenga una vigencia de tres años, algo a lo que a priori están de acuerdo desde la patronal, la CIG propone un convenio con una validez de un año, de forma que se pueda establecer un «aumento salarial que garantice el IPC, siempre con revisión y con cláusula de atrasos en caso de que se dispare», tal y como expresa Xulio Fernández, secretario comarcal de este sindicato.