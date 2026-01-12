Bimba y Lola ficha a la exresponsable de Condé Nast en Europa y Latinoamérica como consejera

Bimba y Lola da una nueva puntada en la renovación de su consejo de administración. Desde hoy mismo, Natalia Gamero del Castillo entra como independiente en el máximo órgano de decisión de la compañía gallega, que la presenta como «un perfil de primera línea» para «fortalecer su desarrollo como marca global». La nueva consejera desarrolló gran parte de su carrera en Condé Nast, el conglomerado estadounidense de medios de comunicación abanderado por la revista Vogue.

Entre diciembre de 2020 y agosto de 2025 fue Managing Director, el principal cargo ejecutivo del grupo, en Europa, México y Latinoamérica. «Desde esta posición, lideró la integración de los principales mercados europeos en un único mercado y el lanzamiento y desarrollo de Oriente Medio como uno de los principales motores del crecimiento del grupo», detalla Bimba y Lola, que destaca la «extensa experiencia profesional» de Gamero al frente de las riendas internacionales de medios de comunicación «líderes en ámbitos como la moda, el arte, la cultura, los viajes, etc.» y su «profundo conocimiento de la gestión estratégica de marcas globales».

Desarrollo en España

Antes fue CEO, presidenta y editora de Condé Nast en España, donde «lideró una transformación editorial, organizativa y de negocio» que «se tradujo en una de las operaciones más sólidas del grupo americano a nivel mundial, reforzando el posicionamiento y liderazgo en audiencias de marcas clave como Vogue, Vanity Fair y Condé Nast Traveler». «La incorporación de Natalia al Consejo refuerza nuestra visión estratégica como marca», resalta Uxía Domínguez, cofundadora y presidenta de la firma de moda con sede en Vigo. «Su experiencia liderando procesos de transformación y crecimiento internacional en organizaciones creativas -añade- nos aporta un conocimiento único y valiosísimo para la etapa actual de Bimba y Lola».

Natalia Gamero es también consejera independiente de Prosegur y miembro de sus Comisiones de Sostenibilidad, Gobierno Corporativo, Nombramientos y Retribuciones. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y cursó el Programa de Dirección General (PDG) en IESE Business School.

Otros cambios

Bimba y Lola anunció el pasado noviembre la incorporación al consejo de administración de Carlos Soler-Duffo, antiguo CEO de Tous; y en febrero de 2024 desembarcó Sylvie Colin, ex alto cargo de Kenzo y Carre Blanc, entre otras populares enseñas.