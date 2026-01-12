El ahorro fiscal por no subir el alquiler ronda los 3.700 euros por piso en Galicia

En la caja del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) entraron hasta diciembre las fianzas de 35.336 alquileres formalizados en Galicia a lo largo del pasado año. No es la cifra definitiva porque la ley da un mes de margen desde la firma del contrato para hacer el depósito y durante enero se efectuarán todavía un número relevante de pagos correspondientes a arrendamientos de las últimas semanas de 2025. Sin contar las fianzas que llegan incluso más tarde, previo requerimiento de la administración autonómica para destapar posibles fraudes.

De esos contratos adicionales dependerá la cifra final de cuál es ahora mismo la mensualidad media en los nuevos alquileres en Galicia, que, por el momento, se situó en diciembre en 599,1 euros, un 5,1% más que en el mismo mes de 2024; y 595,4 euros en el acumulado del ejercicio tras un alza del 7,5%. Y van ya diez años consecutivos de encarecimiento. En comparación con 2014, el importe medio de los arrendamientos de vivienda en Galicia se disparó el 64%.

Medidas «urgentes»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el Ejecutivo aprobará «en las próximas semanas» un real decreto-ley con medidas «urgentes» para contener los precios del alquiler y combatir prácticas que considera abusivas, como el uso fraudulento de los contratos de temporada o la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones para elevar rentas. El eje central, según explicó, será una bonificación fiscal «completa», del 100% en el IRPF, dirigida a los propietarios que renueven los contratos sin incrementar el precio. El presidente espera que se apruebe en las próximas semanas la medida que tiene que recabar —en el plazo máximo de un mes desde su autorización por el Gobierno— el visto bueno del Congreso.

«A todos los propietarios y las propietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% del impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio», afirmó Sánchez, que defendió que con esta medida «ganamos todos»: inquilinos, propietarios y el conjunto de la sociedad. El presidente insistió en que, a su juicio, el incentivo permitiría que los arrendatarios «puedan permanecer en su vivienda» sin una subida de rentas, mientras que los propietarios evitarían «tener que buscar otros arrendatarios» y renunciar a ingresos. «Gana también el conjunto de la sociedad y el Estado», añadió, al reivindicar que el Gobierno utilizará «los recursos públicos para el bienestar de la gente».

Rendimiento del alquiler

La rebaja fiscal dejaría alrededor de 3.700 euros en el bolsillo de los dueños de inmuebles en Galicia que opten por no subir la mensualidad en la renovación del contrato. Ese es el rendimiento neto positivo que, de media, arrojan los 140.000 alquileres para vivienda habitual en manos de particulares en la comunidad, según las últimas estadísticas del IRPF de 2023 de la Agencia Tributaria. El negocio de este tipo de arrendamientos —sin contar pisos turísticos o de corta estancia— roza los 874 millones de euros, a razón de 6.232 euros por cada inmueble. Los gastos deducibles ascendieron a 406,7 millones (2.959 euros de media), incluidos los hipotecarios, servicios y suministros, partidas destinadas a amortizaciones, seguros y reparaciones. El rendimiento neto positivo total, sobre el que se aplicaría la bonificación anunciada por Sánchez, superó los 484 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que este 2026 toca revisar todos los contratos de alquiler firmados hace cinco años, en 2021, cuando el mercado sufrió un importante pico al compás de la tregua de la pandemia del COVID-19. En Galicia fueron cerca de 35.000 y la mensualidad media entonces estaba en los 450 euros. Los inquilino se enfrentan a una subida superior al 32%.

Otras medidas

La propuesta del Ejecutivo también incluye limitar los alquileres de temporada «con medidas más estrictas y con un régimen sancionador para aquellos que se salten la ley» y el tercer eje contempla poner un tope al precio del alquiler por habitaciones. En concreto, los nuevos alquileres por habitaciones no podrán superar la renta total del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda.

Sánchez aseguró que el Gobierno espera contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para sacar adelante el paquete, con el argumento de que el acceso a la vivienda exige «blindarse ante la especulación» y reforzar el parque asequible. Y ha enmarcado el paquete en el objetivo de dar «certidumbre» a los hogares que viven de alquiler. «Estas medidas van a hacer la vida más fácil a los tres millones de hogares que viven de alquiler en nuestro país, porque nadie va a poder construir su vida desde la incertidumbre», insistió.

Rechazos

Sus socios de Gobierno, sin embargo, avanzaron su claro rechazo a la media. «Regalar dinero público a los rentistas es un grave error», subrayó la líder de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. La eurodiputada Irene Montero adelantó que Podemos votará en contra de hacer «regalos» a los «rentistas» y aseveró que las calles «tienen que arder de movilizaciones» hasta resolver la grave crisis de vivienda que sufre España. Para el diputado de EH Bildu Oskar Matute, «lo que debe hacer el Gobierno es prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen este 2026, no regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más».