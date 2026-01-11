Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La viguesa ACSM estira el cordón umbilical entre Ceuta y la península

Participa en un proyecto estratégico para mejorar el suministro eléctrico de la ciudad autónoma

El buque de ACSM «Ártabro»

El buque de ACSM «Ártabro» / ACSM

L.G.

Vigo

Uno de los proyectos estratégicos de Red Eléctrica, la filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, es el del tendido submarino que unirá los sistemas de la península y Ceuta. «Constituirá un cordón umbilical para dotar a la sociedad ceutí de unos estándares de calidad y estabilidad del suministro eléctrico equiparable a los de la península, para impulsar su desarrollo económico y reducir considerablemente su dependencia de los combustibles fósiles», anunció la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, cuando fue instalado el primero de los dos circuitos, el pasado septiembre. Una de las empresas que participa en su ejecución es la viguesa ACSM, con su buque offshore Ártabro, el mismo que ejecutó el encargo para la búsqueda, localización e inspección del pesquero Villa de Pitanxo en aguas de Terranova.

