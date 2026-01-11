Una nueva joya de Vigo al mar

Botado en el otoño de 2024, el Anna Weber-van Bosse ha pasado todo el último año en fase de armamento y pruebas. Pero el que será el mayor oceanográfico de Países Bajos, un encargo adjudicado a Armón Vigo a finales de 2022 para el Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), encara ya su recta final y será entregado a finales de este mes, una vez el astillero complete su puesta a punto.

Con 79 metros de eslora y un presupuesto superior a los 70 millones de euros, el barco está pensado para combinar trabajo científico y eficiencia operativa —con más autonomía y espacios adaptados a laboratorios y equipos de muestreo—, si bien su mayor distintivo está en la energía que usará. Será el primero de su clase preparado para propulsarse con metanol —neutro en carbono— y, además, incorporará un sistema híbrido para reducir consumo y emisiones en ciertas maniobras.