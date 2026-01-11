Iberdrola acaba un año antes la energización de su mayor línea de transporte en el sur de Brasil

Iberdrola, a través de su filial Neoenergia, ha concluido la energización del último tramo del proyecto Alto Paranaíba, marcando así la finalización de las obras de una de las mayores iniciativas de transporte eléctrico de Brasil. La misma permitirá aumentar significativamente la capacidad de transmisión de energía entre el norte del estado de Minas Gerais y São Paulo —en la franja sur del país—, según informaron este sábado desde la compañía

Las obras se completaron con más de 15 meses de antelación respecto al plazo establecido por Aneel y requirieron una inversión cercana a los 4.200 millones de reales (alrededor de 669 millones de euros).

El lote Alto Paranaíba fue adjudicado a la empresa en la subasta 001/2022 de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y comprende una infraestructura de gran envergadura; con 1.600 kilómetros de líneas de transporte, 3.250 torres y seis subestaciones, consolidándose como el mayor proyecto de este tipo desarrollado por Neoenergia.

Iberdrola indicó que ha entregado el último tramo de este proyecto «con gran satisfacción, contando con equipos altamente cualificados y comprometidos con la excelencia en cada etapa» y señaló que el logro ha reflejado «el compromiso con el desarrollo y la solidez del sector eléctrico brasileño».