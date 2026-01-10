La subida del SMI que plantea Trabajo alcanza a 125.000 gallegos

El salario mínimo interprofesional (SMI) rebasará en 2026 por primera vez la cota de los 17.000 euros anuales si prospera la propuesta que el Ministerio de Trabajo trasladó este miércoles a los sindicatos y a las patronales en la mesa de diálogo social. La cartera que dirige Yolanda Díaz pretende aumentarlo en 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros en 14 pagas, lo que situaría el suelo salarial en 17.094 euros al año.

Según la estimación remitida por el ministerio a FARO, dicho incremento beneficiaría a 2,4 millones de trabajadores en España y a 125.000 personas en Galicia, aunque advierte de que se trata de «una foto fija» con los datos disponibles y que «puede variar a lo largo del año».

El incremento planteado se traduciría en una mejora neta de 518 euros al año para quienes cobren el SMI al mantenerse el salario mínimo exento de tributar en el IRPF tras un acuerdo con Hacienda comunicado en la reunión por el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey. En términos agregados, y con las cifras actuales, la propuesta implicaría unos 64,8 millones de euros más al año en renta salarial directa para el conjunto de trabajadores gallegos con menores sueldos.

A nivel nacional, el aumento de poder adquisitivo para el colectivo de profesionales que menos cobran alcanzaría los 1.243 millones de euros anuales, siempre y cuando se consolide la subida en las condiciones avanzadas y no varíe el volumen de beneficiarios estimado por Trabajo.

Un repunte del 3,1%

El grupo de expertos que asesora a la cartera de Yolanda Díaz había puesto sobre la mesa dos alternativas: una subida del 3,1% si el SMI quedaba exento de IRPF (la elegida), y otra del 4,7% si parte del aumento terminaba en retenciones. Para el trabajador, según el planteamiento trasladado por el ministerio, la fórmula era «neutra» porque ambas opciones blindaban el poder adquisitivo con la misma subida neta mensual. La diferencia, en la práctica, recae en el lado empresarial: optar por la vía sin tributación alivia el aumento de costes laborales, al requerir un menor incremento bruto para que el asalariado reciba el mismo neto.

No convence esta propuesta a la Xunta y al conselleiro de Emprego, José González, que rechazó este jueves que el Gobierno «imponga de una forma unilateral» la subida del SMI y cuestionó el funcionamiento del diálogo social. «Si los representantes no muestran su consenso, directamente se impone», dijo, en alusión a la parte empresarial.

A estas declaraciones se sumó el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, que reiteró que la patronal gallega apoya un alza, pero «muy moderada». Apeló al «diálogo social y los convenios colectivos» y advirtió de la subida acumulada del SMI «de más del 40% en los últimos años».