El SEPE busca trabajadores en Vigo con sueldos hasta 40.000 euros y posibilidad teletrabajo

El teletrabajo ha pasado de ser una medida excepcional a convertirse en un incentivo a la hora de plantear una oferta de empleo. Ya sea un puesto con 100% de teletrabajo o en modalidad mixta con una parte todavía presencial, lo que empezó como una medida de emergencia en pandemia ha pasado a ser una vía de conciliación entre la productividad y la vida personal.

Una de las principales ventajas de estas modalidades es la flexibilidad horaria. Poder organizar la jornada en función de los momentos de mayor concentración o de las necesidades personales permite mejorar la eficiencia y reducir el estrés. Además, fomenta la conciliación y elimina los desplazamientos diarios, lo que no solo ahorra tiempo y dinero, sino que también contribuye a una menor contaminación y a un estilo de vida más sostenible.

El Servicio Público de Empleo (SEPE) ha publicado una oferta en Vigo en la que se plantea la posibilidad de teletrabajo y un sueldo de 40.000 euros anuales.

Características del puesto y requisitos

La aseguradora Nationale-Nederlanden utiliza el portal de empleo para proponer un puesto como directora o director de una de sus oficinas en Vigo. El trabajo tiene un horario de 40 horas de lunes a viernes por un salario bruto que va de los 35.000 € a los 40.000 € brutos al año.

Se trata de un trabajo en modalidad mixta, lo que asegura la posibilidad de teletrabajar durante un porcentaje de la jornada. Nationale-Nederlanden pertenece al Grupo NN y lleva desde 1845 en el sector de las aseguradoras, lo que la convierte en una de las multinacionales más reconocidas del sector.

Como detalla la oferta, las responsabilidades que tendría la persona seleccionada son:

Diseñar y ejecutar la estrategia comercial de la oficina junto con la Dirección.

Liderar la captación, selección y desarrollo de equipos comerciales.

Acompañar y formar a los equipos para alcanzar su máximo potencial.

Supervisar la actividad comercial, asegurando productividad y calidad.

Ser corresponsable de la experiencia del cliente y la coordinación con servicios centrales.

Impulsar campañas comerciales innovadoras y alineadas con los objetivos de negocio.

En cuanto al perfil, la empresa busca a una persona con formación universitaria en ADE, Empresariales, Marketing o similares; 5 años de experiencia liderando equipos comerciales en banca o seguros y un conocimiento profundo del mercado local de Vigo entre otros requisitos.

Sobre las competencias, el candidato tendrá que demostrar tener dotes de liderazgo y visión estratégica, así como una buena capacidad de trabajo en equipo y de innovación a la hora de plantear soluciones creativas en el apartado comercial.