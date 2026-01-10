Las «irregularidades contables» llevaron a la quiebra a Ambulancias do Atlántico; el concurso, culpable

Ambulancias do Atlántico fue, además de la compañía de referencia en el área sanitaria de Vigo, una de las mayores empleadoras de la provincia. Llegó a contar con más de 600 trabajadores, según las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2022. En situación de insolvencia —es la incapacidad de hacer frente a los pagos corrientes—, en noviembre de 2024 solicitó concurso-liquidación en el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo.

La administración concursal, ejercida por el abogado Bernardo Aramburu (Ayla Abogados) instó, a través del informe remitido a la jueza, la declaración de concurso culpable al concurrir lo especificado en el artículo 443, 5º, de la Ley Concursal. Esto es, «cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad hubiera incumplido sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido en la que llevara irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera».

En particular, el administrador concursal detectó «irregularidades contables relevantes», que a la postre derivaron en el cierre de la compañía. También solicitó la pena de inhabilitación de dos años para el administrador único del grupo. En el momento en que Ambulancias do Atlántico solicitó la liquidación su máximo responsable era Carlos Simón.

En un fallo que admitía recurso de apelación, el juzgado ha estimado la calificación culpable del concurso, la inhabilitación del empresario por dos años «para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona», además de decretar la pérdida de «cualquier derecho que tuviera como acreedor». En el ejercicio 2022 Ambulancias do Atlántico declaró una facturación próxima a los 25 millones de euros, con resultado positivo.