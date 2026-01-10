Los gallegos guardan 4.000 millones más en sus cuentas bancarias

El ahorro de los hogares y las empresas gallegas sigue creciendo, pero lo hace con un rasgo muy marcado: cada vez, más dinero se queda inmóvil en las cuentas corrientes. Los últimos datos publicados por el Banco de España correspondientes al tercer trimestre de 2025 confirman que el volumen total de depósitos privados en Galicia alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsado casi en exclusiva por el fuerte avance del dinero a la vista y no por los productos de ahorro a plazo.

A cierre de septiembre, los depósitos de particulares y empresas gallegas sumaban 81.563 millones, una cifra récord que supone un aumento interanual de 4.083 respecto al mismo mes de 2024. El crecimiento supera el 5% y consolida una tendencia sostenida en el tiempo: en apenas cuatro años, desde 2021, el ahorro bancario del sector privado en Galicia ha aumentado en más de 11.600 millones.

Sin embargo, el detalle del balance revela un comportamiento muy concreto de los ahorradores. El dinero depositado en cuentas a la vista —cuentas corrientes y productos totalmente líquidos— se disparó hasta los 68.149 millones, la mayor cifra de la serie histórica. En solo un año, este tipo de depósitos creció en 4.605, un 7,2%. Es este movimiento el que explica el grueso del aumento del ahorro: los gallegos ahorran más dinero, pero lo dejan en la cartilla.

La evolución de los depósitos a plazo apunta justo en la dirección contraria. A finales del pasado septiembre, el saldo se redujo hasta los 13.155 millones, tras caer en casi 800 en comparación con el año anterior. Estos productos acumulan ya año y medio a la baja. La lectura es clara: el dinero no se traslada de las cuentas a la vista a los depósitos a plazo porque los incentivos siguen siendo escasos.