La pensión de jubilación no llegó a 1.000 euros al mes en 140 concellos gallegos

«Año nuevo, vida nueva», dice el refranero español. Y para los jubilados vuelve por quinta vez consecutiva acompañado de un aumento en sus pensiones, atadas a la fórmula que el antiguo ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactó con la patronal y los sindicatos para revalorizar automáticamente las prestaciones contributivas. Se elevarán un 2,7% en 2026, lo mismo que han ascendido los precios en España este último ejercicio según los datos ya consolidados del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra que en el caso de Galicia, de media, supondrá un incremento de 35 euros al mes, pasando de 1.299 euros a 1.334.

No será suficiente, no obstante, para millares de retirados dispersados a lo largo de la geografía gallega; concentrados sobre todo en municipios del interior, alejados tanto de la costa como de las grandes ciudades. En 140 localidades —casi el 45% del total de la comunidad autónoma— su paga no llegaba a los 1.000 euros mensuales en la recta final de 2025, teniendo en cuenta el balance más actualizado del Gobierno —hasta octubre—.

Para más inri, la pensión de jubilación ni siquiera alcanzó los 900 euros al mes en 66 de estos ayuntamientos. Y no llegó a los 800 en 11, desde los 796,1 euros del concello coruñés de Santa Comba a los 740,5 que percibieron los retirados de Avión en la provincia de Ourense. Prácticamente triplica esta cifra la remuneración de los pensionistas de As Pontes, con 2.146,5 euros al mes. Es la única localidad que rebasa la barrera de los 2.000 y junto a ella solo hay otras 20 donde la pensión de jubilación superó el promedio de España (1.510 euros mensuales). Fueron —de más a menos— Fene, Ferrol, Ares, Cervo, Neda, Mugardos, Cabanas, Bueu, Marín, Burela, A Coruña, Pontedeume, Oleiros, Vigo, Santiago de Compostela, Nigrán, Pontevedra, Narón, Teo y Baiona. Lugo y Ourense son las únicas ciudades que se quedaron por debajo.

Mapa gallego de las pensiones de jubilacion. / Hugo Barreiro

Las pensiones de jubilación son las prestaciones que más personas cobran en Galicia. Rebasaron ya las 490.000 a cierre de 2025, el 62% de las 788.250 que hay en el conjunto del territorio gallego, y se han incrementado en 1.961 a lo largo del último año, a razón de cinco nuevos retirados cada jornada.

A nivel nacional son alrededor de seis millones los beneficiarios de las mismas y técnicamente están encuadradas como pensiones contributivas, ya que su importe depende de la contribución que cada individuo haya realizado a la caja común de la Seguridad Social durante su vida laboral.

Si se analiza la situación de cada una de las provincias, la ourensana es la que más municipios posee en los que la pensión media de jubilación es inferior a los 1.000 euros —son 68 concellos, el 74% del total—. Le sigue en menor medida la lucense (38, el 57%) y mucho más lejos están la coruñesa (24, el 26%) y la pontevedresa (10, el 16%).

La pensión media por jubilación cerró el año en Galicia situándose como la segunda más baja del país (1.298,6 euros), únicamente por detrás del cheque que percibieron los retirados extremeños (1.279,9 euros). Además de esta prestación contributiva, algo más de 85.000 gallegos cobran la pensión por incapacidad permanente (que alcanza los 1.098 euros mensuales), casi 183.000 perciben la pensión de viudedad (799,5 euros), más de 23.000 cobran la de orfandad (525 euros) y cerca de 7.000 la pensión en favor de familiares (698 euros).