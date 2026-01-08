El norte de Portugal estrena en mayo nuevo dique y estrecha el mercado al naval vigués

Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) nació a mediados de los años cuarenta como columna vertebral del programa portugués para la modernización de la flota bacaladera, ya titulada con honores entonces en los irreductibles caladeros de Terranova y Groenlandia. La compañía tuvo una hoja de servicio de altibajos —también la exhibieron Hijos de J. Barreras o Factorías Vulcano— y fue nacionalizada tras la Revolução dos Cravos; pese a los infinitos intentos de nutrirlo de pedidos y viabilidad por los distintos gobiernos de Lisboa, el astillero ENVC fue liquidado y sus instalaciones quedaron en manos del holding Martifer, que lleva poco más de una década dándole vida con éxito. En ellas han tomado forma cruceros fluviales, patrulleras militares de altura o cruceros premium, siempre con una activa participación de las auxiliares gallegas del sector naval.

West Sea Viana, que es el nombre de esta filial de Martifer, se prepara ahora para dar un salto cualitativo, tanto en lo relativo a capacidad instalada como a perspectivas de negocio: con el visto bueno a los trámites ambientales ya en el bolsillo, proyecta para mayo el estreno de un dique seco que le permitirá asumir buques de hasta 215 metros de eslora, 45 de manga y 7 de calado, constatan fuentes directas conocedoras del proyecto, con la vista puesta en el mercado de reparaciones y más allá de los pedidos de nueva construcción. El astillero cuenta ya con dos diques, de 200 y 127 metros, pero con limitaciones en cuanto a manga y calado. El número 3, cuyo coste rondará los 25 millones de euros, habrá requerido de la retirada de 56.000 toneladas de arena y otras 254.000 de rocas, como figura en la documentación enviada a la Agência para a Competitividade e Inovação (Iapmei). Dejará muy atrás en dimensiones al único dique con el que cuenta el naval privado gallego, el de Metalships, flotante y de 160 metros.

Buque «Monte Brasil», en uno de los diques secos de West Sea Viana / West Sea

Competencia directa

«La inversión realizada por West Sea en la construcción de un tercer dique seco —continúa el proyecto oficial— se enmarca en su estrategia de modernización y aumento de la capacidad productiva, acompañando la tendencia de crecimiento de la demanda en el sector de la industria de la construcción y reparación naval que la empresa ha sabido capitalizar tanto a nivel nacional como internacional». La compañía apunta de forma clara a las reparaciones, para las que ha registrado «una demanda creciente» dentro y fuera de Portugal, como nicho de crecimiento a futuro. El ecosistema industrial del área de Vigo es referente global en esta actividad, si bien carece de ciertas infraestructuras. «Claro que esta inversión va a afectar al negocio de reparaciones de Vigo», constata un directivo de primer nivel consultado. West Sea tiene cartera de trabajo cerrada para reparaciones de buques hasta 2028.

El naval local sí pudo asumir los trabajos de transformación del buque de la Armada Ysabel, por ejemplo, que fue remozado a fondo en Bouzas y los trabajos de obra viva en seco se hicieron en Metalships, dado que el barco —el otrora ferri Galicia, de Suardiaz— presenta una eslora de 149 metros. Sucedió lo contrario con el minicrucero de lujo Evrima, de The Ritz-Yacht Collection: aunque la intención del entonces CEO de la naviera, Douglas Prothero, hubiese sido la de rematar en Galicia el buque iniciado en Barreras —lo trasladó a Santander y finalmente lo terminó en Chantiers de l'Atlantique—, no existen en la comunidad instalaciones para pintar sus 190 metros de eslora. Es una rémora frente la que han surgido múltiples propuestas en los últimos años, para lanzar una iniciativa conjunta centrada en reparaciones y reconversiones, pero que nunca se materializaron en un proyecto empresarial.

En paralelo a la puesta en marcha del dique seco 3, West Viana planificó dentro del mismo proyecto la instalación de un aerogenerador —modelo Suzlon S88— de 2,1 megawatios (MW) de potencia que cubrirá en torno al 43% de la energía que consume el astillero al año. El molino ya está en pie.