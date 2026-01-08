Consumo propone al menos dos platos de pescado a la semana en residencias y hospitales

La nueva regulación que el Ministerio de Consumo prepara para establecer las pautas de las dietas que deberán ofrecer los hospitales y residencias de mayores coge forma. El proyecto del Real Decreto ya está en exposición pública para que las partes interesadas —el sector pesquero entre ellas— puedan hacer sus aportaciones, y a priori parece que será más sencillo llegar a buen puerto. No como ocurrió con la norma que determinó la alimentación en los centros educativos, haciendo posible que puedan ofrecer solo una ración semanal de pescado —y un máximo de tres— en sus comedores.

En el caso de los geriátricos y los centros médicos, el borrador contempla al menos dos raciones por semana con el pescado como plato principal para los establecimientos que ofrezcan una única comida principal. Y un mínimo de tres dosis de productos del mar en los menús con régimen de pensión completa, en los que «se priorizará el pescado azul y blanco de forma alterna y se podrán incluir crustáceos y moluscos».

Este fue el planteamiento de Anfaco-Cytma para los colegios. Una recomendación que la cartera que dirige Pablo Bustinduy desoyó —junto a otras peticiones realizadas por otras asociaciones del sector, como Conxemar— abriendo la puerta a que puedan dar solo una ración semanal de pescado. Choca que en el caso de los hospitales y residencias eleve ahora la pauta a al menos dos, pero lo cierto es que para la patronal conservera supone un «éxito». Aun así hay líneas que «todavía faltan por pulir», destaca su secretario general, Roberto Alonso, teniendo en cuenta que el actual proyecto «excluye a los productos pesqueros sometidos a tratamiento térmico (cocidos, como los enlatados, o congelados) que son perfectamente saludables».

Una sola ración de pescado rebozado al mes

Anfaco-Cytma tampoco comparte que solo se quiera recetar una ración al mes de pescado rebozado, ya que este producto «ha sido optimizado y tiene unas características organolépticas beneficiosas para muchos colectivos». La entidad no entiende que solo se haga un refuerzo de los productos frescos y que se apueste por excluir las demás opciones, puesto que se va a reducir la flexibilidad de los menús dejando fuera alimentos tan sanos como la sardina en conserva.

«Estamos cerca de poder afinar estos pequeños elementos, que son matices técnicos, y que quede un Real Decreto redondo», dice Alonso. «Estamos más cerca de llegar a un entendimiento. Está mucho más próximo que en el Real Decreto de comedores escolares», añade. Pese a ello, llaman la atención ciertos apuntes del texto en exposición, como que enmarca al pescado como una fuente de proteína animal cuyo consumo debe ser «moderado» por su «mayor impacto medioambiental» frente a la proteína vegetal.