El fondo británico CVC compra los párkings de iPark en España y Portugal por más de 300 millones

CVC DIF, la división de infraestructuras del fondo británico CVC Capital Partners, ha anunciado este jueves la compra de la operadora de aparcamientos iPark a la firma de inversión Elliott Investment Management, en una operación valorada en más de 300 millones de euros, según indican varias fuentes del mercado. El fondo británico se ha impuesto así a la compañía francesa Indigo, que también competía por hacerse con la plataforma.

La inversión se articulará a través del fondo DIF Infrastructure VIII y, según CVC DIF, servirá para apoyar al equipo directivo de iPark en su próxima etapa de crecimiento en España y Portugal, además de reforzar las operaciones, mejorar la eficiencia y acelerar la digitalización. iPark posee y gestiona una cartera de más de 30.000 plazas de aparcamiento fuera de la vía pública, repartidas en más de 80 instalaciones situadas principalmente en centros urbanos, hospitales y ubicaciones vinculadas al transporte en ambos países.

La operación encaja en la estrategia de CVC DIF, enfocada en infraestructuras esenciales que aportan “flujos de caja a largo plazo y de alta visibilidad” y que contribuyen a la actividad económica y a la movilidad urbana en Europa.

El socio de CVC DIF, Tom Goossens, ha señalado que iPark es una plataforma “de alta calidad, esencial y muy diversificada”, con una sólida posición en el mercado y margen de crecimiento. En su opinión, la cartera, los contratos de larga duración y un equipo gestor con experiencia la convierten en una inversión especialmente alineada con su estrategia.

Por su parte, el fundador y consejero delegado de iPark, Juan Manuel Mogarra, ha destacado la trayectoria de CVC DIF como inversor en infraestructuras y su conocimiento de este tipo de activos. Ha añadido que su respaldo permitirá acelerar los planes de expansión de la compañía en la península ibérica.

Desde Elliott, el director general sénior y responsable de capital riesgo europeo, Paul Best, ha subrayado que la transacción “pone de relieve” el liderazgo de iPark y su potencial de crecimiento.

Las partes prevén cerrar la operación a lo largo de 2026, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias habituales.

En el proceso han asesorado a Elliott DC Advisory y Eversheds como consultores financiero y legal, mientras que RBC Capital Markets y Uría & Menéndez han actuado como asesores de CVC DIF.