La renovación de flota oceanográfica abre la puerta a una decena de pedidos al naval vigués

Son cinco las compañías preseleccionadas por la Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), la Agencia Nacional de Indonesia de Investigación e Innovación, para la construcción de dos buques oceanográficos, como consta en el acta oficial firmada el 19 de noviembre. Concurren una UTE (unión temporal de empresas) de Armón —con Armón Vigo y Gijón—, Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard), Astilleros Gondán y las francesas Chantiers Piriou (de Concarneau) y OCEA (Les Sables d’Olonne). Se trata de un pedido de gran envergadura que comprende la entrega de una unidad costera y otra oceánica por importe conjunto de 82,5 millones de euros, y para el que la industria gallega tiene fundadas posibilidades de victoria: cuatro de cada diez buques de investigación firmados a nivel global en el ejercicio 2024 se amarraron en Vigo. Y esta condición de liderazgo mundial en este segmento de barcos abre las ventanas al sector a la contratación de una decena de unidades actualmente en fase de licitación pública.

La lanzada desde Yakarta tenía de inicio al astillero Freire, la pasada primavera, como única compañía aspirante a realizar el encargo. Pero la BRIN reinició el proceso en agosto y ahora tendrá que elegir entre un repóker de máximas garantías. Las cinco unidades de investigación con las que cuenta esta agencia «están llegando al final de su vida útil y necesitan ser reemplazados», indica el pliego. «La forma del casco será un diseño probado y de baja resistencia» a la mar para reducir consumos. De nuevo, son áreas en las que tanto los astilleros vigueses como la industria auxiliar —VicusDT, Ibercisa, Baliño, Ferri o Josmar— son referencia internacional.

En marcha está también el proyecto para un buque de investigación de 48 metros de eslora con el que la The Pacific Community (SPC) pretende «monitorizar los impactos climáticos» en aguas de Oceanía, «promover el conocimiento sobre los océanos, investigar los ecosistemas de aguas profundas para preservar recursos» o «mejorar la seguridad de la navegación» con nuevos estudios de batimetría. La SPC cerró el pasado octubre la fase de consultoría técnica y todavía no ha aportado nuevos detalles del procedimiento. Esta organización, conformada por más de una veintena de países y con un presupuesto anual que ronda los 120 millones de euros, quiere un barco que pueda alargar hasta los 40 años su vida útil para entrar en servicio, como muy tarde, en diciembre de 2028. El pedido rondaría los 25 millones, aunque en la documentación remitida hasta la fecha no se detallan cifras.

Mucho más modesto es el proyecto de la Indian Council Of Agricultural Research (ICAR), que contrará la construcción de un barco de investigación de 15 metros; recibirá ofertas hasta el 13 de este mes. Es casi la misma envergadura que el que reemplazará al Pelagos, del Estado norteamericano de Milwaukee. Nada que ver con los cuatro buques que va a encargar la administración marítima de Suecia, la Sjöfartsverket, para entrar en servicio en el año 2029. Serán retirados el Baltica (del año 1982, 57 metros de eslora), Scandica (55 metros, de 1983), ambos dedicados al mantenimiento y soporte de boyas y faros; lo mismo sucederá con los barcos de investigación y prospección Anders Bure (20 metros, de 1992) y el Johan Månsson.

Guardia Civil

De vuelta en España, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil recibirá ofertas hasta el 29 de este mes para la construcción de un «buque de altura multipropósito» de 40 metros de eslora y 7,5 de manga para el que ha reservado un presupuesto de 9 millones de euros. La embarcación servirá «para realizar misiones de lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico, vigilancia costera, despliegue de alta estadía en la mar, transporte logístico y demás cometidos de tipo marítimo propios de la Guardia Civil», expone la documentación depositada en el portal de contratación pública. Deberá tener una vida útil de 25 años y estar habilitado para una tripulación de 8 personas. La entrega está fijada para 2027.

El último pedido adjudicado por el instituto armado ha quedado en manos de Rodman Polyships. Es un encargo de dos patrulleras, con 5,6 millones de euros de coste, de 22 metros de eslora.