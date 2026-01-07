El Ibex 35 abre plano y el petróleo cae un 1% cerca de los 60 dólares

El Ibex 35 abre este miércoles con ligeras caídas del 0,06% hasta los 17.637 puntos, zona de máximos históricos. El resto de bolsas europeas también cotizan con signo plano al tiempo que el precio del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, ronda los 60 dólares tras abaratarse cerca de un 1,1%.

Fráncfort sube un 0,4% y París avanza un 0,2%, mientras que Londres cede un 0,2%. Wall Street también cerró este martes en zona de máximos históricos. El Dow Jones subió un 0,99% tras superar la barrera de los 49.000 puntos por primera vez en la historia a pesar de la incertidumbre geopolítica provocada tras el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Al cierre, el Dow Jones creció hasta los 49.462 puntos; el selectivo S&P 500 aumentó un 0,62 %, hasta los 6.944 puntos; mientras que el tecnológico Nasdaq creció un 0,65 %, hasta los 23.547 puntos.

El precio del crudo sigue así su senda bajista después de la operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al ya expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios su oferta de crudo.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent se sitúa en los 60,07 dólares en la apertura de bolsas europeas, llegando incluso a cotizar por debajo del umbral de los 60 dólares en algunos momentos. Por su parte, en su variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el precio del barril se abarataba alrededor de un 1,3% hasta alcanzar los 56,37 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

En el selectivo español, BBVA (-1,43%), Repsol (-1,71%) y Puig (-0,72%) son los peores valores del Ibex 35. Indra (+2,5%), Acciona (+1,19%) y Sacyr (+0,49%) son los mejores valores del Ibex en la apertura.

En el plano empresarial, dos compañías de la bolsa española pagan este miércoles dividendo. CIE Automotive distribuirá un dividendo bruto de 0,47 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, mientras que Redeia abonará a sus accionistas 0,20 euros brutos por título, también con cargo a los resultados de 2025.

Este miércoles, la agenda macroeconómica deja varias referencias destacadas. La primera llega desde la eurozona, con la publicación de la estimación preliminar de la inflación de diciembre. Después de la evolución registrada en España, Francia y Alemania ese mes, el mercado confía en que el dato también sea positivo para el conjunto del área. Si se confirma, podría dar apoyo a los precios de la deuda y, en renta variable, favorecer a los valores de perfil más defensivo.

Ya por la tarde, el foco se traslada a Estados Unidos, donde se conocerán dos indicadores laborales muy vigilados por los inversores: el informe ADP sobre empleo privado de diciembre y el JOLTS de vacantes, correspondiente a noviembre. La previsión es que ambos datos refuercen la idea de un mercado laboral estable, sin una destrucción relevante de puestos de trabajo, pero también sin un repunte claro de la contratación. Si las cifras decepcionan, aumentaría la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos a finales de mes, una opción que ahora el mercado sitúa por debajo del 20%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1684 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,249%.