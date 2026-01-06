Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: VenezuelaPino francés en GaliciaAgresión machista PorriñoPulpo de LondresInyección de Abanca al Dépor
instagramlinkedin

Ayudas de 50 millones para sustituir fósiles por renovables

El Gobierno lanza el subsidio para plantas de cogeneración y residuos

REDACCIÓN

Santiago

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado la segunda convocatoria de ayudas para proyectos de producción de electricidad y/o calor con energías renovables en sustitución del uso de combustibles fósiles (gas natural, fuelóleo y gasóleo), dotada con 50 millones de euros de fondos NextGeneration EU canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según informó el Ministerio, el programa Renocogen —cuyo periodo de solicitud de las ayudas será del 26 de enero hasta el 2 de marzo— está orientado a titulares de plantas de cogeneración y de tratamiento de residuos que reemplacen las fuentes fósiles por renovables.Asimismo, destacó que con este programa se favorece la autonomía estratégica y energética, proporcionando a la industria una alternativa de suministro eléctrico y térmico asequible, al reducir costes y conllevar una menor dependencia de los combustibles fósiles, siendo así «una manera eficaz de mejorar la competitividad de las empresas».Igualmente, el gabinete dirigido por Sara Aagesen señaló que el impulso a la producción eléctrica y térmica renovable reportará igualmente importantes beneficios socioeconómicos para las comunidades locales en términos de empleo y tejido industrial, y supondrá una reducción de las emisiones de CO2.

Las ayudas beneficiarán a los productores de electricidad y/o calor a partir de biomasa, biogás, geotermia, aerotermia, así como eólica, solar e hidroeléctrica con almacenamiento, entre otras fuentes. Los nuevos proyectos deberán estar a una distancia de hasta 10 kilómetros de la planta existente de cogeneración o tratamiento de residuos. Se subvencionará el 65% del coste del proyecto y se valorarán otras cuestiones como la participación de pymes, a las que se primará con una ayuda adicional del 10% en el caso de las pequeñas empresas y un 5% de las medianas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents