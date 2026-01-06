Ayudas de 50 millones para sustituir fósiles por renovables

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado la segunda convocatoria de ayudas para proyectos de producción de electricidad y/o calor con energías renovables en sustitución del uso de combustibles fósiles (gas natural, fuelóleo y gasóleo), dotada con 50 millones de euros de fondos NextGeneration EU canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según informó el Ministerio, el programa Renocogen —cuyo periodo de solicitud de las ayudas será del 26 de enero hasta el 2 de marzo— está orientado a titulares de plantas de cogeneración y de tratamiento de residuos que reemplacen las fuentes fósiles por renovables.Asimismo, destacó que con este programa se favorece la autonomía estratégica y energética, proporcionando a la industria una alternativa de suministro eléctrico y térmico asequible, al reducir costes y conllevar una menor dependencia de los combustibles fósiles, siendo así «una manera eficaz de mejorar la competitividad de las empresas».Igualmente, el gabinete dirigido por Sara Aagesen señaló que el impulso a la producción eléctrica y térmica renovable reportará igualmente importantes beneficios socioeconómicos para las comunidades locales en términos de empleo y tejido industrial, y supondrá una reducción de las emisiones de CO2.

Las ayudas beneficiarán a los productores de electricidad y/o calor a partir de biomasa, biogás, geotermia, aerotermia, así como eólica, solar e hidroeléctrica con almacenamiento, entre otras fuentes. Los nuevos proyectos deberán estar a una distancia de hasta 10 kilómetros de la planta existente de cogeneración o tratamiento de residuos. Se subvencionará el 65% del coste del proyecto y se valorarán otras cuestiones como la participación de pymes, a las que se primará con una ayuda adicional del 10% en el caso de las pequeñas empresas y un 5% de las medianas.