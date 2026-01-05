Trabajo retoma esta semana las negociaciones por la subida del salario mínimo

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado para el próximo miércoles, 7 de enero, a las 09.00 horas, a los agentes sociales para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, que tendrá carácter retroactivo, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.

La cartera que encabeza Yolanda Díaz mantuvo un primer encuentro en diciembre con CC OO, UGT, CEOE y Cepyme, que sirvió para conocer qué margen había para el acuerdo tripartito y tras el cuál, según informaron fuentes de Trabajo, llevarían a los agentes sociales una propuesta de subida del SMI, que previsiblemente no estará sometido a tributación.

Para la determinación de la cuantía del salario mínimo de 2026, Trabajo tendrá de nuevo en cuenta las recomendaciones del comité de expertos, que han sugerido un aumento del 3,1% si el salario mínimo sigue sin tributar en el IRPF o del 4,7% si pasa a tributar. Estos porcentajes aconsejados por los especialistas supondrían incrementar el SMI para este año en 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o elevarlo en 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se acaba optando por su tributación en el IRPF.

Por ahora, el SMI ha arrancado el año en la misma cuantía con la que acabó 2025, esto es, 1.184 euros al mes por catorce pagas. La comisión de expertos, de la que forman parte miembros del Ejecutivo, de los sindicatos y profesionales académicos, se constituyó en enero de 2021 para decidir a qué ritmo debía incrementarse el SMI para representar el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. Para la subida de este año, se le encargó a este comité que propusiera dos cifras, una con tributación en el IRPF y otra sin él, dado que Hacienda se ha abierto a analizar la actualización de la deducción vigente en el tributo.