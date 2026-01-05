Galicia cierra 2025 con una caída del paro del 5,7%: 6.807 desempleados menos, hasta 112.031

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2025 en Galicia un descenso interanual de 6.807 personas (-5,73%, casi como la media), hasta un total de 112.031 desempleados, que son, con todo, 459 más que en noviembre (+0,41%).

Así, en diciembre, el incremento de parados en la comunidad gallega (459 más) se debió sobre todo a los aumentos registrados en industria (+285) y construcción (+274), pero también al alza del desempleo en el sector servicios (+122) y el ligero repunte en agricultura (+14). Bajó el paro en 236 personas en el colectivo sin empleo anterior.

Por provincias, Pontevedra contabiliza 360 parados más el último mes del año que en noviembre, en A Coruña sube en 156 y en Lugo son siete desempleados más. Baja en 64 el número de personas sin trabajo en Ourense.

En términos interanuales, las cuatro provincias gallegas cierran 2025 con bajadas: 3.221 parados menos en Pontevedra, 2.296 en A Coruña, 695 en Ourense y 595 en Lugo.

Los demandantes de empleo en Galicia, 194.391, se reparten entre 43.342 ocupados y 122.335 no ocupados, que son -estos últimos- 321 menos que en noviembre (-0,26%) y 6.987 que al cierre de 2024 (-5,4%).

Mientras, el paro entre personas extranjeras alcanzó a 10.296 personas, 86 menos que en el mes anterior (-0,83%) y 379 menos que un año atrás (-3,55%): 2.800 comunitarios y 7.496 extracomunitarios.

Contratos y prestaciones

Por su parte, 2025 cierra en Galicia con 2.602 contratos más (un incremento del 4,99%), pese a reducir el número de contratos en 825 respecto a noviembre (-1,48%). Fueron 14.145 contratos indefinidos y 40.620 temporales, lo cual sitúa el total en 735.687: 226.325 indefinidos (el 30,76%) y 509.362 temporales (el 69,2%).

Mientras, el gasto en prestaciones terminó noviembre en 93,21 millones de euros, con 64.855 beneficiarios, tras 19.716 solicitudes y 19.213 altas en el sistema.