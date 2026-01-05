Galicia cierra 2025 con una caída del paro del 5,7%: 6.807 desempleados menos, hasta 112.031
La comunidad terminó el año con 2.602 contratos más, de los que 14.145 fueron indefinidos
El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2025 en Galicia un descenso interanual de 6.807 personas (-5,73%, casi como la media), hasta un total de 112.031 desempleados, que son, con todo, 459 más que en noviembre (+0,41%).
Así, en diciembre, el incremento de parados en la comunidad gallega (459 más) se debió sobre todo a los aumentos registrados en industria (+285) y construcción (+274), pero también al alza del desempleo en el sector servicios (+122) y el ligero repunte en agricultura (+14). Bajó el paro en 236 personas en el colectivo sin empleo anterior.
Por provincias, Pontevedra contabiliza 360 parados más el último mes del año que en noviembre, en A Coruña sube en 156 y en Lugo son siete desempleados más. Baja en 64 el número de personas sin trabajo en Ourense.
En términos interanuales, las cuatro provincias gallegas cierran 2025 con bajadas: 3.221 parados menos en Pontevedra, 2.296 en A Coruña, 695 en Ourense y 595 en Lugo.
Los demandantes de empleo en Galicia, 194.391, se reparten entre 43.342 ocupados y 122.335 no ocupados, que son -estos últimos- 321 menos que en noviembre (-0,26%) y 6.987 que al cierre de 2024 (-5,4%).
Mientras, el paro entre personas extranjeras alcanzó a 10.296 personas, 86 menos que en el mes anterior (-0,83%) y 379 menos que un año atrás (-3,55%): 2.800 comunitarios y 7.496 extracomunitarios.
Contratos y prestaciones
Por su parte, 2025 cierra en Galicia con 2.602 contratos más (un incremento del 4,99%), pese a reducir el número de contratos en 825 respecto a noviembre (-1,48%). Fueron 14.145 contratos indefinidos y 40.620 temporales, lo cual sitúa el total en 735.687: 226.325 indefinidos (el 30,76%) y 509.362 temporales (el 69,2%).
Mientras, el gasto en prestaciones terminó noviembre en 93,21 millones de euros, con 64.855 beneficiarios, tras 19.716 solicitudes y 19.213 altas en el sistema.
- Tormenta perfecta en el PAC de Vigo: un médico menos y alta demanda asistencial provocan hasta cinco horas de espera
- El nuevo túnel de Vigo estará coronado por una «lengua» verde
- La ría de Vigo recibe al tercer mayor «tanque flotante» para peces vivos del mundo
- La Reina del Mercadillo sube como la espuma: «Solo quiero hacer olvidar los malos momentos a la gente»
- Las primeras lampreas de la temporada, a 100 euros la unidad
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- Un acto de vandalismo en Vilagarcía que pudo costarle la vida a un joven
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Pedro Sánchez llama a la desescalada y pide respetar el derecho internacional