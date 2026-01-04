Renfe cierra el año con récord de desplazamientos: 37,3 millones

Los servicios de alta velocidad y larga distancia de Renfe alcanzaron en 2025 su mayor volumen de viajes registrado hasta la fecha, con un total de 37,3 millones de desplazamientos. Esta cifra supone un incremento de más de dos millones de viajes (un crecimiento cercano al 6%) respecto al ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 35,2 millones, según datos de Renfe. Los servicios AVE volvieron a ser el principal motor de la operadora pública, al alcanzar los 21,5 millones de viajes, lo que representa un crecimiento interanual cercano al 5% frente a los 20,5 millones del año anterior.

Por su parte, los servicios Avlo registraron un crecimiento notable, superior al 36%, al superar los 6,2 millones de viajes frente a los 4,55 millones de 2024. Este avance refleja «la consolidación del modelo de alta velocidad a precios competitivos, así como la ampliación de la oferta de plazas», según destacó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En cuanto al tráfico en las principales líneas, destacó especialmente el corredor Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-Girona-Figueres, que superó los 8,1 millones de viajes, cifra similar a la del año anterior, al contabilizar tanto servicios AVE como Avlo.

Asimismo, la línea Madrid-Castilla y León-Galicia y la conexión con Asturias experimentaron un notable crecimiento, con más de 4,6 millones de viajes, un dato muy superior al de 2024 (2,5 millones). Este avance se atribuye a la nueva oferta comercial lanzada por Renfe el año pasado.