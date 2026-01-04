Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»

Ebro acaba de abrir concesionario en Vigo de la mano del grupo Pérez Rumbao. La renacida marca española se intenta hacer un hueco en el difícil mercado de los SUV. Su CEO adjunto es Jorge Susaeta, que habla sin tapujos de la relación con la china Chery y sus objetivos de mercado.

— ¿Cómo valora este primer año de vida en este renacer de la marca?

— Diría que es espectacular. Obviamente nos habíamos puesto unos objetivos muy ambiciosos de llegar a producir cerca de 20.000 unidades y vamos a acabar ahí, muy cerquita, con entregas a clientes muy, muy por encima, ya a final de noviembre estábamos por 10.200 realmente. Y al final MSI, que es la consultora que saca todos los datos de matriculaciones y demás, nos ha catalogado como la marca con el arranque más rápido en su primer año de vida. La siguiente la que tuvo buen arranque hizo 8.000 en su primer año. Es espectacular. A mayores acabaremos con 85 concesionarios, la imagen puesta en lo más alto y sobre todo muchos coches en la calle.

— ¿A qué achaca ese rápido crecimiento?

— Al final son varios los factores. El primero es que somos unos viejos conocidos aquí. La gente cuando le hablas de Ebro, sean jóvenes o mayores, todo el mundo tiene una anécdota de Ebro o ha oído hablar de lo que fueron nuestros tractores, camionetas, camiones… Teníamos una historia. La segunda, yo creo que ha calado fuerte y empieza a calar todavía más, es que hay un proyecto detrás que no es solo de vender coches, es de reindustrializar el país: que tras 4 años del cierre de Nissan en Barcelona llegue Ebro y pueda poner de nuevo la fábrica en marcha y todos los trabajadores que estaban en la bolsa ya contratados y con una cadencia de producción potente, pues es muy atractivo. Y la tercera es la rapidez tanto en los planes de marketing, que creo que se han hecho muy bien, como en la creación de la red de concesionarios, que es top porque han visto a Ebro como un proyecto superinteresante por el que han apostado decididamente.

— Galicia es tierra por conquistar para Ebro. Acaban de abrir concesionario en Vigo de la mano de Pérez Rumbao, ¿cuáles son los objetivos para la ciudad o para el conjunto de Galicia?

— Si. Para eso tenemos a grupos muy fuertes allí, como Pérez Rumbao o Blendio en Ourense. Dos grupos muy consolidados, fuertes, y no tenemos ninguna duda de que vamos a ir mucho más arriba. De momento han sido resultados un poquito más modestos respecto al resto de la península, pero estamos seguros de que poquito a poco vamos a ir para arriba. De hecho, A Coruña ya el mes pasado hizo un muy buen resultado con más de 30 o 35 coches vendidos y Vigo seguirá la estela, seguro.

— ¿Se marcan alguna cifra?

— Realmente cifra no nos ponemos porque si nos pusiéramos cifra nos vamos a acomodar, ¿no? Queremos ser la marca local de referencia en España y para nosotros es clave hacer conocer y hacer entender a la gente que es una marca que apuesta por el país, que apuesta por la localización aquí en España y queremos ser la marca referente. Lógicamente ya posicionándonos en los rankings en los que estamos de presencia de entre el top cinco y top 10. El año que viene queremos seguir construyendo esto y seguir creciendo.

Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro / Ebro

¿Cómo destacar solo con SUVs entre tanta oferta en este nicho?

Efectivamente, probablemente es la parte de mercado que ahora mismo es donde más nuevos modelos han entrado, tanto de las marcas tradicionales, las marcas nuevas emergentes y las que quedan por venir. ¿Cómo destacamos nosotros? Pues si nosotros no produjéramos aquí, si no fuéramos una marca local, seríamos una nueva marca más y creo que es donde está un poco la peculiaridad de Ebro, el ser algo diferente, el apostar por localidad. Es donde queremos diferenciarnos.

— Acaban de lanzar el SUV s900, ¿prevén algún vehículo de otro segmento?

— Por ahora la gama en la que vamos a competir es SUV.Yo diría que ya tenemos casi el 100% de las carrocerías completadas dentro del SUV, porque tenemos el S400, un 4,3 metros, el S700, el S800 y el S900, que es un 4,8 cubriendo ya un poco el segmento de los de los SUV un poco más grandes. De momento nos quedaremos ahí, pero quién sabe, porque vamos muy rápido y por otro lado la fortaleza de gozar como partner de un grupo como es Chery nos permite acceder a muchísima tecnología, muchísimos desarrollos que nos ayudan a lanzar vehículos rápidamente.

— Se definen como una marca «made in Spain». ¿Incomoda que os puedan ver como una marca china más por esa relación con Chery?

— No, para nada. Yo creo que lo que conviene es explicar muy bien qué es nuestro proyecto. Somos una marca made in Spain por muchos factores. El primero, porque produce aquí, porque tenemos los trabajadores y la factoría aquí. Pero es que además podemos decir con orgullo que somos made in Spain o que somos revolucionarios en el made in Spain porque hemos hecho una inversión probablemente con uno de los grupos chinos más fuertes que hay ahora mismo en el automóvil. El grupo Ebro es mayoritariamente español, tanto en su capital social como en sus decisiones y con orgullo presumimos de ello, pero lógicamente el gozar del acuerdo con Chery nos da unas ventajas espectaculares y nos permite ir muy rápido en la reindustrialización que, seamos honestos, de otra manera hubiera sido mucho más complicada.

— ¿Qué porcentaje de los vehículos Ebro es de origen chino?

— Yo creo que lo del origen es algo relativo: es la pieza, es el proceso, es la tecnología… Si miras todas las marcas, pues probablemente empiezas a ver que el 99% de las baterías vienen de China, sin hablar del resto de componentes. Entonces, nosotros tenemos una parte lógicamente de ese desarrollo gracias a Chery. Yo no me centro tanto en el origen, sino en el resultado final fruto de las manos de trabajadores aquí en España con tecnología que nos aporta Chery dando valor aquí. Al final hablamos de más de 1.000 personas que están ahora mismo en la línea en nuestro factory en Zona Franca [de Barcelona] y todos nuestros modelos salen de aquí.

— ¿Producen ensamblando coches depiezados CKD?

— Hemos empezado con un esquema de producción un poquito más de ensamblaje en una primera parte del año. Es como estuvimos hasta ahora y estamos ya casi acabando la nueva línea de producción que nos permitirá hacer tanto montaje como soldadura y pintura. Vamos a un esquema de producción completa que nos va a permitir aumentar en cadencia y nos va a permitir también localizar incluso componentes en el futuro, que es algo que lleva mucho tiempo, pero poco a poco lo iremos consiguiendo y es el objetivo final, que cada vez tengamos más piezas y componentes localizados de nuestros vehículos.

— En este momento, ¿qué porcentaje de compras a proveedores locales se realiza?

— No es un dato que digamos ahora mismo públicamente, pero sí puedo decir que se ha empezado con la localización y que el objetivo final es localizar en la mayor parte del del vehículo aquí en España. Estamos trabajando de manera fuerte en conversaciones y con acuerdos ya con proveedores para componentes aquí en local y este año habrá un porcentaje ya significativo.

— ¿Hay espacio para producir cantidades significativas de Ebro y las marcas de Chery a la vez?

— La capacidad técnica de esta fábrica en el pasado, cuando operaba Nissan, era de 200.000 unidades. Sabemos que podemos llevar hasta ahí esa fábrica trabajando de manera eficiente. A mí me compete hablar del proyecto Ebro y de nuestros modelos. Estoy seguro que nuestra producción el año que viene va a ser muchísimo mayor a la que hemos hecho este año. El hecho de que Chery esté dentro del acuerdo debería facilitar que otras marcas como Omoda o Jaecooe se puedan producir en el factory. Y todo lo que sea producir más siempre será muy positivo para ambos porque al final la fábrica se vuelve más eficiente. Creo que habrá hueco para todos, pero de momento todos los modelos que salen son Ebro.

— Junto a Ebro también está resurgiendo Santana, en Linares. ¿Es la época de las segundas oportunidades aprovechando la expansión en Europa de las marcas chinas?

— Al final Ebro ha marcado un poco una guía y no solo localmente, en España, sino en el resto de Europa. Esta forma de colaborar lo han puesto como ejemplo tanto el gobierno de España como el gobierno de China. Entonces, no es no es casualidad que luego lleguen otros proyectos que puedan llevar un camino similar, una colaboración que tiene beneficios muy fuertes para para el país.

— Si se repite esta entrevista dentro de 10 años, ¿qué cree que será Ebro o qué le gustaría que sea?

— Me gustaría ver miles y de Ebro en la calle. Esto sería lo ideal, que el proyecto estuviera 100% consolidado, creciendo y yendo incluso más allá, porque tenemos una estrategia de internacionalizar la marca en el mercado portugués y algunos mercados del este.