Un 2025 golpeado por la siniestralidad laboral en Galicia

Hay un patrón que se repite anualmente, con mayor o menor intensidad, a la hora de analizar los colectivos más afectados por la siniestralidad laboral en España. El perfil es el mismo: los hombres mayores de 44 años sufren, de largo, la mayor parte de los accidentes mortales en el trabajo a nivel nacional. Y así se desprende de las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dan cuenta de 497 decesos hasta octubre y, de ellos, 357 de varones en esta franja de edad: siete de cada diez. Pese a esto, son un 6,8% y un 6,1% menos respectivamente frente al mismo periodo del año anterior. La mortalidad se ha apaciguado, aunque todavía quede mucho camino por recorrer. También cae el total de siniestros en el conjunto del país, hasta los 446.435. Un descenso del 2,3% que se traduce en 10.610 incidentes evitados.

Son, aun así, unos números negros que no merman en Galicia, sino al contrario. La comunidad registra hasta el décimo mes de 2025 la mayor alza en el cómputo de lesiones leves, graves y muertes en el trabajo (+516, 12 nuevas cada semana), influida por la delicada situación de la provincia de Pontevedra (+445).

El territorio gallego contabiliza 23.253 accidentes hasta octubre y todo apunta a que será en el que más aumenten a cierre del ejercicio, teniendo en cuenta que solo hay otra autonomía en la que también suben los siniestros (Asturias, +287), mientras en el resto bajan, especialmente en País Vasco (-3.499), Madrid (-2.154) y Andalucía (-2.001). El informe estatal arroja además que los trabajadores de ocupaciones elementales en agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes son quienes están más expuestos a sufrir accidentes (72.659, casi 30 veces más que los directores y gerentes). Sin embargo, son los conductores y operadores de maquinaria móvil los que concentran más fallecimientos (118, uno de cada cuatro).

La provincia de Pontevedra lidera el repunte de la siniestralidad laboral solo tras Valencia en cantidad (+574) y después de Huesca en términos relativos (+8%). Los incidentes en jornada en Pontevedra se han incrementado casi un 6% (8.254). Siguen siendo menos que los que sufre A Coruña (10.049, 119 más), pero rebasan con creces a los registrados en Ourense (2.519) y Lugo (2.431), ambas con caídas (-17 y -37).

El mayor peso industrial de la economía pontevedresa, con la automoción, el naval y la industria alimentaria (pesquera y conservera) a la cabeza, es uno de los factores que han influido sensiblemente al alza en el número de accidentes. Del total gallego hasta octubre, se incrementan los 22.896 leves (561 más), con datos mejores en los 318 graves (36 menos) y los 39 mortales (nueve menos).

Los sindicatos han advertido en múltiples ocasiones a lo largo del pasado ejercicio del impacto de la siniestralidad laboral en Galicia, que atesora además una de las mayores tasas de mortalidad por accidente (un fallecimiento por cada 596 incidentes), solo por detrás de Asturias (una muerte por cada 509 siniestros) y muy por encima de la media nacional (un deceso por cada 898 bajas). Baleares es la comunidad que menos mortalidad registra: un fallecimiento por cada 3.627 accidentes.

«El riesgo se concentra precisamente donde hay mayor precarización (generalmente subcontratación), con ritmos y cargas de trabajo elevados sin medir, deficiente coordinación de actividades empresariales y externalización de la prevención de riesgos laborales, generalmente en manos de servicios de prevención ajenos, absolutamente mercantilizados», denunciaron en una de sus últimas comunicaciones desde CC OO.