Los concesionarios gallegos superan las 30.000 matriculaciones en 2025 por el «rally» de las marcas chinas

Cuando la Xunta lanzó a comienzos del año pasado la segunda edición de su plan «Renova o teu Vehículo» se puso como gran reto contribuir a superar las 30.000 matriculaciones a lo largo del ejercicio. Y es una barrera que, para felicidad de los concesionarios gallegos, se ha conseguido sobrepasar en 2025, como adelantaron ayer las patronales del motor Faconauto, Anfac y Ganvam, aunque en gran medida ha influido el rally que viven las marcas de coches chinos en la comunidad, donde siguen medrando sin freno.

Una quincena de enseñas del gigante asiático han logrado poner en circulación 3.494 automóviles en los últimos 12 meses, un 97% más que en 2024, duplicando además su cuota de mercado hasta alcanzar el 11,6%. Lideran este ascenso MG (1.564 turismos), BYD (937) y Omoda (471), que han permitido al conjunto de las ventas de vehículos registradas en Galicia elevarse un 8,7% hasta las 30.177 unidades. Un ritmo que triplica al crecimiento del 2,7% que han experimentado las marcas tradicionales en la autonomía.

La receta de los modelos made in Pekín, marcada por una oferta cada vez más fuerte de coches atractivos en prestaciones, diseño y precio, continúa cuajando en la región. Y su huella sería mayor si se contabilizasen en el cómputo chino las ventas de Ebro (que pese a producir desde su planta en Barcelona está participada por Chery, que posee el 40% de la compañía). Despega la firma de origen español en Galicia, donde entró partiendo de cero y ha rascado 328 matriculaciones. Sumándolas, los vehículos despachados el año pasado en la comunidad (ligados total o en parte a empresas controladas desde el país de Xi Jinping) ascenderían a 3.822, un 115,5% más. Y el crecimiento del resto de la flota se limitaría al 1,5%.

Las marcas chinas afloran y se arraigan

Más allá de la vertiginosa subida que experimentan las marcas forjadas en la principal potencia de Asia, la tendencia camina hacia un abanico más amplio. Eran 10 las enseñas con presencia en el mercado gallego en 2024, en el que matricularon 1.774 vehículos, mayoritariamente de MG (1.327, el 75% del total), y ahora son 15, con un reparto más compensado en el número de ventas.

MG se mantiene en lo más alto (+17,9%) mientras se disparan sus competidores más cercanos: BYD (multiplica por nueve sus matriculaciones en un año) y Omoda (prácticamente las duplica). Jaecoo, cuarta en el podio, crece también exponencialmente de las 28 a las 260. Al alza se suman a menos revoluciones otras 11 firmas: Leapmotor (85 turismos), Livan (48), SWM (39), Bestune (23), DFSK (21), Xpeng (16), Polestar (13), Lynk&Co (nueve), Baic (cuatro), Dongfeng (tres) y Seres (con un único coche).

Pese al avance de los modelos asiáticos, las marcas tradicionales siguen imponiéndose en el top cinco de ventas en Galicia, que lidera Toyota con 3.323 matriculaciones (casi un 6% más), seguida de Dacia con 2.327 (+19%), Kia con 2.275 (+7,6%), Renault con 2.018 (+21,6%) y Hyundai con 1.727 (-18,9%). MG sería la sexta y le arrebata este puesto a Seat, que retrocede un 16,4% hasta las 1.478 unidades vendidas.

Si se compara la situación por provincias, Lugo encabeza el aumento de las matriculaciones en 2025 (+15,6%), por delante de A Coruña (+8,6%), Pontevedra (+8,4%) y Ourense (+2,6%). Donde más terreno ganan las marcas chinas, sin embargo, es en los concesionarios pontevedreses (+114%), que precisamente son también donde menos crecen las enseñas tradicionales (+1,6%), mientras que en los ourensanos el panorama empeora, acumulando este último ejercicio una caída próxima al 3%. En total, las matriculaciones suben un 8,7% en Galicia, más que el 7,1% del conjunto del país, donde las ventas de coches cierran el año superando el millón de unidades (1.016.855). Una cifra que no se alcanzaba desde antes de la pandemia.