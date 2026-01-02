Rodman construirá dos patrulleras para la Guardia Civil por 5,6 millones de euros

Rodman Polyships, astillero de Grupo Rodman especializado en buques de poliéster reforzado en fibra de vidrio, es una de las principales referencias en su segmento y ha aportado a fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el mundo de embarcaciones para vigilancia aduanera, lucha contra el narcotráfico, trata de personas o inmigración irregular. Un know-how que aplicará ahora una vez más para el doble pedido que le acaba de asignar la Guardia Civil, firmado esta Nochevieja por la Jefatura de Asuntos Económicos del instituto armado. La compañía fundada por Manuel Rodríguez superó a otras tres propuestas en esta licitación pública.

Se trata de un contrato para la construcción de dos patrulleras de hasta 22 metros de eslora total con un tope de 6 metros de manga. Con mar en calma y durante las pruebas de mar deberán rebasar los 38 nudos de velocidad, como fija el pliego de prescripciones técnicas. A una velocidad económica aproximada de 25 nudos, la autonomía en navegación será como mínimo de 480 millas con «condiciones climatológicas favorables». El pedido está valorado en 5.594.268 euros, IVA incluido: el plazo de ejecución se ha fijado en 21 meses.

Las dos unidades se incorporarán a fecha de entrega a «misiones de patrulla, lucha contra la inmigración ilegal, protección del medio ambiente marino, vigilancia de lucha contra el narcotráfico y el resto de misiones específicas de la Guardia Civil, dentro de los cometidos» de la Benemérita. Las patrulleras prestarán servicio durante al menos veinte años --sin que sean necesarias obras de modernización en este periodo--, a razón de un máximo de 1.500 horas de navegación por año. Tendrán una tripulación compuesta por cinco personas.

De acuerdo a las características requeridas por la entidad armadora, las patrulleras serán de tipo monocasco rígida y cabinada, con «un acabado del más alto nivel de calidad para embarcaciones profesionales de los de su clase» y «capaz de operar sin limitaciones en aguas de toda la España Peninsular, Ceuta, Melilla y Archipiélagos de Baleares y Canarias».