El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas

La tercera edición del plan «Renova o teu Vehículo» arrancará de forma inminente en Galicia. La Xunta lanzará este mes de enero la nueva convocatoria del programa, que contará con un presupuesto de 3,5 millones de euros dirigido a movilizar 37 millones en inversión y generar un ahorro energético anual de 350.000 litros de gasóleo. Para ello, el Gobierno gallego concederá ayudas de hasta 4.000 euros por coche o furgoneta achatarrada (4.600 en el caso de que el conductor forme parte de una familia numerosa), con el objetivo de descarbonizar 1.600 automóviles en 2026. Los apoyos buscan lograr un parque móvil más limpio en la comunidad, favoreciendo la compra de modelos eficientes entre particulares y empresas.

Se trata de una medida que vertebrará la Consellería de Economía e Industria a través del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), complementaria al MOVES III y que impulsará la adquisición de vehículos sostenibles con un coste inferior o igual a 42.000 euros. Dicho importe se elevará hasta los 47.000 euros para los eléctricos con una autonomía de más de 30 kilómetros, y se concederán 6.000 más para aquellos adaptados a personas con discapacidad o si disponen de ocho o nueve plazas.

Para conseguir la ayuda, los compradores deberán acreditar la baja definitiva de circulación del automóvil a achatarrar, que deberá tener al menos 10 años de antigüedad si es un turismo o de cinco si es una furgoneta. Un particular podrá adquirir un único modelo subvencionado, mientras que los autónomos y las empresas solicitantes podrán beneficiarse con un máximo de 10 unidades.