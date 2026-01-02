Cuota o plazo: ¿Qué es más rentable a la hora de amortizar la hipoteca?

Es un dilema que algunos afortunados se hacen en estos días navideños de sorteos de loterías especiales, como el pasado del Gordo o el ya inminente del Niño, pero que se extiende a lo largo de todo el año para quienes han conseguido acumular unos ahorros y deciden destinarlos a amortizar su hipoteca. ¿Es más rentable reducir cuota o plazo?.

La respuesta del portal financiero Kelisto no ofrece dudas. Es un sí rotundo en todos los casos. La entidad, en un estudio sobre la conveniencia o no de destinar el importe de un premio menor de la Lotería del 22 de diciembre -de 20.000 euros- a liquidar parte de la hipoteca, concluye que el ahorro es prácticamente el doble si se disminuye el tiempo de vida del contrato a si lo que se recorta es el importe que se paga cada mes. Dicha cantidad corresponde, como ha quedado dicho, a un premio del sorteo de Navidad, pero es ilustrativa para los futuros agraciados, por ejemplo, con el tercer premio en la Lotería de El Niño, que se celebra el 6 de enero y que está dotado con 25.000 euros el décimo.

Tipos de interés

La conveniencia del plazo sobre la cuota es una circunstancia que se da en todos los casos analizados por Kelisto relacionados con el tipo de interés al que está vinculado el contrato hipocario. En el supuesto de que sea del 0,5 %, el ahorro al recortar plazo es de 1.027 euros -se utilizan los citados 20.000 euros para recortar en varios años el tiempo en que finaliza el contrato-, mientras que al hacerlo en la cuota -se mantiene el número de años de la hipoteca pero se paga cada mes una cantidad más reducida- dicha cifra baja a 559 euros. Lo mismo ocurre con un interés del 4 %: el ahorro es de 9.625 euros en el primer caso frente a los 4.754 del segundo.

Ofertas inmobiliarias / Efe

El portal precisa algunas consideraciones que los deudores han de tener en cuenta si van a reducir su hipoteca. En primer lugar, que en España se utiliza el sistema francés, en el que se pagan más intereses al principio que al final de la hipoteca. Por tanto, esta operación es más rentable si se llevan pocos años devolviendo el crédito. Asimismo, depende de las comisiones de amortización anticipada que cobran algunos bancos, aunque su impacto es limitado: 13 euros si se reduce el plazo con un interés del 0,5 % y 124 si se hace con uno del 4 %. En tercer lugar no hay que olvidar que si la hipoteca se firmó antes de 2013 hay una desgravación fiscal "importante".

Rentabilidad

Kelisto incorpora otra variable en su análisis y es el de la rentabilidad. Dicho de otro modo: ¿qué le interesa más al ciudadano: liquidar con el Gordo de la Navidad su hipoteca -el premio es de 400.000 euros, aunque después del pago de impuestos se queda en 328.000- o invertir en depósitos. En este caso, el portal solo recomienda amortizar hipoteca si se tiene un tipo de interés en el 4 % o por encima de ese porcentaje. En ese supuesto, el ahorro por amortizar toda la deuda se sitúa entre los 26.235 y los 24.579 euros, en función de si hay comisiones de cancelación o no, mientras que invertir en depósitos aporta un redimiento neto (en el mejor de los casos) de 23.820 euros. De ahí que Kelisto recomiende no amortizar cuando el tipo es inferior al 4 %. Por ejemplo: con un 0,5 % el ahorro es de 3.085 euros sin comisión y de 1.430 euros con comisión. Muy lejos de los citados 23.820.

En el supuesto de que se dedique un premio menor de 20.000 euros a liquidar parte de la hipoteca, la amortización es rentable a partir del 2,5 %, dado que un depósito ofrece un rendimiento de 4.860 euros, según Kelisto, mientras que el ahorro por reducir plazo es de 5.623 euros. En el recorte de cuota, la rentalidad no aparece hasta el 4,5 %, cuando el ahorro es de 5.394 euros.