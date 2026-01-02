El crédito al consumo se dispara un 12,6% mientras el crédito a empresas frena en noviembre

El crédito vuelve a ganar tracción en España, pero con dos velocidades. En noviembre de 2025, el Banco de España constata que la financiación a los hogares acelera y se apoya, sobre todo, en el crédito al consumo, mientras que la financiación a las empresas se enfría y muestra más dependencia de la banca doméstica que del exterior.

Consumo y vivienda

En el caso de las familias, el saldo vivo de financiación se situó en 723.660 millones de euros, con una tasa interanual del 4,3%. El dato mejora frente a octubre (4,1%) y llega con un impulso claro en el mes: las operaciones netas (crédito nuevo neto de amortizaciones) sumaron 15.016 millones.

El detalle es aún más revelador. Vivienda alcanza 514.897 millones y avanza a un ritmo del 3,4%, apenas una décima más que el mes anterior. El gran protagonista es el consumo: sube hasta 114.673 millones y marca un crecimiento del 12,6%, por encima del 11,5% de octubre. Es decir, más financiación para compras y gasto cotidiano, en un entorno en el que el precio del dinero ya no aprieta como en los picos recientes.

Dato bajo en empresas

En las empresas la foto es más plana. La financiación total de las sociedades no financieras queda en 949.195 millones, con una tasa interanual del 0,6%, por debajo del 1,0% de octubre. Además, las operaciones netas del mes son ligeramente negativas (-331 millones), señal de que el nuevo crédito no compensa del todo las amortizaciones.

Dentro del conjunto, el crédito bancario sigue siendo el motor: los préstamos de entidades de crédito (incluyendo transferidos) se sitúan en 466.199 millones y crecen un 2,8% interanual, aunque también se moderan frente a octubre (3,1%). La financiación exterior continúa en negativo (-2,4%) y refuerza la idea de que muchas compañías se están apoyando más en el canal bancario nacional que en préstamos de fuera.

La conclusión práctica es doble: el consumo se está financiando más (conviene vigilar la TAE y el endeudamiento) y, para hipotecas variables, el entorno de tipos es menos hostil. En noviembre, el euríbor a 12 meses promedió el 2,217%, un nivel muy por debajo de los máximos, tras un ciclo de bajadas del BCE que llevó la facilidad de depósito al 2%. En paralelo, el propio Banco de España viene describiendo una situación financiera agregada más sólida en hogares y empresas, aunque con desigualdades por renta y tamaño.