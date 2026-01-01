Un secuestro demencial, la ley del silencio y trampas contables

El 28 de diciembre de 2010 un pequeño pesquero de bandera de Mozambique era secuestrado a casi 250 millas de la costa somalí. Era el Vega 5, con 24 tripulantes, dos de ellos (Alfonso Rey y Alfonso García) gallegos. De 29 metros de eslora y construido en 1978, pertenecía a la sociedad Efripel Entreposto Frigorífico de Pesca de Moçambique. Esta firma pertenecía a la vieja Pescanova (Pescanova SA), aunque había sido retirada del perímetro de consolidación de la multinacional para ocultar deuda, como quedó probado en el juicio contra la antigua cúpula.

El expresidente del grupo Manuel Fernández de Sousa aseguró en la Audiencia Nacional que este movimiento obedecía a la necesidad de «proteger a nuestros tripulantes, a Pescanova y a España», aunque FARO probó que esa ocultación se produjo dos meses antes del secuestro. «Por delante está la vida de las personas, no deseo a nadie lo que yo sufrí. De mi vida [profesional] es lo que recuerdo con más dolor», declaró. Según expuso, Pescanova SA se vio empujada o alentada de algún modo por el Gobierno central -entonces con Zapatero al mando- para apartar Efripel del listado de subsidiarias de la compañía. «España no quería verse involucrada». Y repitió: «Tenía que estar fuera del perímetro. Esas cosas yo las hablaba con doña Rosa [Aguilar, entonces ministra de Pesca]».

Fue un suceso durísimo: Rey y García estuvieron secuestrados durante casi cinco meses en medio de un tupido manto de silencio para no entorpecer las negociaciones con los piratas. El Vega 5 terminó hundido a cargo de un buque de la Marina de la India, el Tabar, en marzo de 2011: desaparecieron nueve de los 22 tripulantes que todavía estaban a bordo y otros 13 salvaron la vida. Tras el enfrentamiento las autoridades indias detuvieron a 61 piratas, la mayoría de ellos menores de edad.

Cronología

Los días clave del secuestro de los dos tripulantes del palangrero mozambiqueño propiedad de Pescamar, filial de Pescanova, fueron los siguientes:

28 de diciembre. Un grupo de piratas secuestra el pesquero Vega 5 frente a las costas de Mozambique, cerca de Madagascar, con 24 tripulantes a bordo: los dos gallegos, 19 mozambiqueños y tres indonesios.

2 de enero. La noticia del secuestro no se conoce en España hasta cinco días después. Los reponsables de la empresa propietaria del buque, Pescamar, habían intentado contactar con el buque en varias ocasiones pero no lo habían conseguido. Tras varios días sin novedades de la embarcación, la misión europea contra la piratería Atalanta confirma que el pesquero ha sido secuestrado por piratas somalíes, que lo conducen hacia la costa de Somalia.

3 de enero. El Ministerio de Asuntos exteriores confirma que el Vega 5 se dirige a aguas somalíes y asegura que está controlado por aviones de Pescanova, que realizan un seguimiento de su situación realizando contactos visuales cada cierto tiempo. Mientras, en Galicia los familiares y vecinos de los marineros reciben con inquietud la noticia. Las familias prefieren no hablar de lo sucedido para interferir lo menos posible en la negociación y lograr que la liberación se produzca lo más rápido posible.

11 de enero. El palangrero mozambiqueño llega a la costa somalí y queda fondeado en el puerto de Hobyo, donde permanece hasta comienzos de marzo. Durante ese tiempo los piratas realizan reformas en la estructura externa del Vega 5 para utilizarlo posteriormente como nave nodriza.

Piratas arrestados por la Marina india / FdV

Principios de marzo. El buque zarpa de Somalia sin los dos marineros gallegos, que quedan retenidos en el puerto de Hobyo, para perpetrar nuevos abordajes en aguas del Índico. Los asaltantes llevan como parte de la tripulación a los otros 22 marineros que estaban embarcados en el navío de Pescamar en el momento del secuestro.

12 de marzo. La Marina india hunde el pesquero mozambiqueño tras descubrir que había realizado varios intentos de secuestro al Oeste del país. En el ataque desaparecen nueve de los 22 tripulantes del Vega 5 mientras que los otros 13 logran ser rescatados. Tras el enfrentamiento las autoridades indias detienen a 61 piratas, la mayoría de ellos menores de edad. Esta situación complica las negociaciones al perder los secuestradores a buena parte de su banda de asaltantes.

14 de marzo. La noticia del hundimiento del pesquero llega a España. Mientras el Gobierno afirma que los dos marineros gallegos se encuentran bien, en tierra somalí, la Xunta asegura que carece de información sobre su situación.

6 de abril. Doce marineros del Vega 5 llegan a Mozambique y relatan que los piratas les obligaron a participar en varios abordajes y que los dos gallegos están en tierra somalí. Los tripulantes también relatan cómo en su estancia en la costa de Somalia los secuestradores obligaron a los 24 marineros del buque de Pescamar a vivir en jaulas a la espera de recibir un rescate por su liberación.

18 de abril. Los piratas difunden un vídeo en el que aparecen los dos gallegos del Vega 5 denunciando el maltrato al que les someten sus captores y criticando la evolución de las negociaciones. Aparecen muy desmejorados y escoltados por varios hombres encapuchados y armados. Los secuestradores utilizan esta prueba de vida, la primera imagen difundida de los marineros, para presionar y lograr sus pretensiones, el cobro de un rescate.

26 de abril. Los somalíes difunden varias fotografías de Alfonso Rey Echeverri y José Alfonso García que parecen sacadas el mismo día que se grabó el vídeo. Continúa su labor de presión para lograr una pronta resolución del secuestro.

14 de mayo. Fuentes del Gobierno comunican que los dos marineros gallegos han sido liberados y que se encuentran bien, a bordo de un buque de Pescanova que se dirige a un puerto seguro. La próxima semana estarán en Galicia.