La Xunta decidirá sobre Altri en 2026, pero ve «inviable» la planta sin conexión eléctrica

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha situado para el próximo año la resolución sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei. «Sin duda se tendrá que resolver», ha apuntado, si bien ha incidido en que son la propia empresa y el Gobierno central los que tienen «en el tejado» el futuro del plan industrial.

No en vano, ha admitido que se cierra 2025 con un proyecto «encima de la mesa» que tiene una declaración de impacto ambiental (DIA) autorizada por la Xunta, pero que todavía (a diferencia de otros planes evaluados por la Administración autonómica en paralelo) está pendiente de la integrada.

A este respecto, Vázquez ha vuelto a incidir en que el hecho de que no haya una conexión eléctrica garantizada hace «inviable» cualquier proyecto industrial y el previsto para Palas de Rei no será una excepción. De hecho, ha advertido: «Es imposible tener autorización si no hay canal que surta a esta empresa».

No en vano, el Gobierno central dejó fuera de la planificación eléctrica a Altri y le denegó la subestación que demandaba para su plan industrial en la comarca de A Ulloa. La Xunta ha presentado alegaciones y la conselleira de Medio Ambiente ha recordado, este martes, que también en el próximo año el Ejecutivo estatal tendrá que adoptar un pronunciamiento definitivo al respecto.

En este contexto, la titular autonómica ha subrayado a los medios durante un acto en la sede de la Consellería, en Santiago, que desde la Administración autonómica no podría establecer un plazo concreto para la toma de esta decisión sobre la empresa portuguesa.