¿Cuánto subirán las pensiones en 2026?

Más de 10 millones de personas cobran algún tipo de pensión en España y la evolución de los precios, así como las decisiones del Gobierno, condicionan (y mucho) los ingresos que perciben a final de mes para pagar la luz, el gas y la cesta de la compra, entre muchos otros. El sistema público de prestaciones consume alrededor del 11,5% del PIB en España y este 2026, por quinto año consecutivo, el sistema público de pensiones garantizará el poder adquisitivo de sus pensionistas.

No obstante, y en aras de corregir agravios históricos, este próximo año aquellas pensiones de menor cuantía subirán por encima de los niveles de inflación. Ayudando más a aquellos que menos ingresan. ¿Cómo subirán las diferentes pensiones públicas en 2026?

Las pensiones de jubilación son las prestaciones que un mayor número de personas cobran en España. Son alrededor de seis millones los beneficiarios de las mismas y técnicamente están encuadradas como 'pensiones contributivas', ya que su importe depende de la contribución que cada individuo haya realizado a la caja común de la Seguridad Social durante su vida laboral. Y, según fijó por ley la última reforma de las pensiones, todas las prestaciones contributivas, sea cual sea el Gobierno de turno, suben cada año al mismo nivel que el IPC, para mantener así su poder adquisitivo.

Evolución de la pensión media de jubilación Este gráfico muestra la evolución de la pensión contributiva a lo largo del tiempo.

En consecuencia, la pensión media de jubilación, de 1.510 euros al mes, subirá unos 40 euros al mes, hasta los 1.551 euros. En 2026 será el quinto año en el que rige la nueva fórmula que el antiguo ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactó con patronal y sindicatos para revalorizar automáticamente las prestaciones contributivas cada año. Esta es el resultante de calcular la media de la inflación entre diciembre del año anterior y noviembre del presente. Lo que ha acabado resultando para el próximo ejercicio ese 2,7%.

El Gobierno, en aras de dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados con distintos grupos políticos durante la pasada legislatura para obtener los apoyos necesarios a su reforma de las pensiones, aumentará las prestaciones mínimas en mayor intensidad que el resto.

La pensión mínima no contributiva subirá un 11,4%, es decir, 64 euros al mes, pasando de los actuales 564,7 euros mensuales (en 14 pagas) a los 629 euros. Estos subsidios son los que cobran aquellas personas que no han podido cotizar el tiempo suficiente para acceder a prestaciones contributivas, de mayor importe. La medida beneficiará a unas 720.000 personas, según datos de la Seguridad Social.

Las cuantías mínimas de las pensiones contributivas subirán un 7% a partir del 1 de enero. Así, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales quedará fijada en los 936,2 euros al mes (o 13.106,8 euros anuales, en 14 pagas). En el caso de los jubilados con un cónyuge a cargo, la subida será hasta los 1.256,6 euros al mes (o 17.592,4 euros anuales, en 14 pagas).

Pensiones mínimas 2026 Tabla que muestra las pensiones mínimas de jubilación para el año 2026.

Las pensiones SOVI (Seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizarán también en un 7% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,6 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,1 euros mensuales para las concurrentes.

No. El nuevo sistema de cálculo de las pensiones elimina fórmulas que rigieron en el pasado, como es el caso de las 'paguillas' para compensar la diferencia entre el IPC definitivo y el incremento aprobado por el Gobierno a principios de año. Ya hace un par de años que no hay ingreso de este tipo, que sí fue habitual décadas atrás, y este año y en los venideros tampoco. Las tradicionales 'paguillas' han desaparecido de las nóminas de las pensiones ya que su revalorización cada año ya cubre, por defecto, los repuntes de la inflación.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), que reciben actualmente unas 785.000 familias en toda España, subirá también un 11,4%, lo que en términos absolutos se traduce en el caso de una prestación de una persona sola en 75,1 euros más al mes, hasta un total de 733,9 euros mensuales. El pago máximo, que sería para una unidad de convivencia con 7 o más miembros, subirá 165,2 euros cada mes, hasta un total de 1.614,59 euros mensuales.