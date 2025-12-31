El Ibex abre la última sesión del año con una ligera caída hasta los 17.285 puntos

La Bolsa española ha iniciado la última sesión del año con una ligera caída del entorno del 0,23-0,38% en el Ibex 35, conducta propia de una jornada con volumen restringido por el cierre parcial de mercados y la toma de beneficios de inversores tras un ejercicio extraordinario.

A las 09:00 horas (CET), el selectivo se situaba en torno a los 17.285-17.315 puntos, moderando la subida acumulada de 2025 en un contexto de mercados globales más calmados tras un rally sostenido durante el año.

Jornada de transición en ambiente de máximos

La sesión de hoy se caracteriza por horario reducido, dado que la Bolsa de Madrid cerrará a las 14:00 horas por las festividades de Año Nuevo, mientras que el 1 de enero permanecerá cerrada al público inversor.

La ligera corrección en la apertura responde a un movimiento habitual en las últimas sesiones del año: los inversores reequilibran carteras tras fuertes ganancias y el trasvase de capitales hacia activos menos volátiles en un entorno global marcado por la cautela antes de 2026.

Un año histórico para el Ibex 35

El contexto de esta jornada de cierre es de récord. En 2025, el Ibex 35 ha vivido una de sus mejores campañas desde su creación, con una revalorización que se aproxima al 49-50% anual y múltiples máximos históricos superados a lo largo del ejercicio.

Este comportamiento sitúa al índice español entre los mercados desarrollados con mejor performance del año, destacándose frente a otros índices europeos y superando con amplitud a muchos mercados globales tradicionales.

Sectores como el financiero han sido motores clave de esta subida, con bancos españoles mostrando ganancias de doble dígito y plantas cotizadas vinculadas a energías renovables o defensa aportando también al impulso alcista durante gran parte del ejercicio.

Factores macro y de mercado que han sostenido la tendencia

Varias razones explican este año de fortaleza:

Entorno de tipos más acomodaticio en Europa y reducciones graduales por parte del Banco Central Europeo, que ha favorecido activos de riesgo frente a renta fija tradicional.

y reducciones graduales por parte del Banco Central Europeo, que ha favorecido activos de riesgo frente a renta fija tradicional. Mejoras en la prima de riesgo española, que en las últimas semanas ha retrocedido a niveles no vistos desde hace años, reduciendo el coste de financiación y atractivo de la renta variable española.

que en las últimas semanas ha retrocedido a niveles no vistos desde hace años, reduciendo el coste de financiación y atractivo de la renta variable española. Resultados corporativos sólidos en sectores claves y avances en valoración de grandes empresas que incluso han superado el umbral de los 100.000 millones de euros de capitalización bursátil.

Mirando hacia 2026

Aunque la apertura de hoy muestra cierta moderación, los analistas consideran que el Ibex 35 mantiene fundamentos sólidos para el próximo año, siempre que se mantengan las políticas monetarias actuales y se consoliden las expectativas de crecimiento económico en España y la eurozona.

La jornada de Nochevieja bursátil, por tanto, no hace más que reflejar el equilibrio entre toma de beneficios y confianza estructural, dejando al Ibex 35 preparado para iniciar 2026 con un techo de referencia elevado tras un año sin precedentes para la Bolsa española.