Galicia tiene cada vez menos empresas, pero más grandes y especializadas en el sector servicios

La retahíla de retos que los expertos van poniendo a las empresas para garantizar su sostenibilidad a futuro engorda de la mano de los cambios sociales, económicos y geopolíticos. Ahora se habla con mucha insistencia de la IA y, en general, del enorme poder que las tecnologías más disruptivas ofrecen para mejorar el día a día de los negocios. Hasta hace muy poco el tema estrella era la transición energética y la economía circular. Como antes lo fue la necesidad de abrirse al exterior para diversificar mercados y apostar por la I+D para ir a productos de alto valor añadido.

El Plan Estratéxico de Galicia con horizonte 2030 apela a «coger el tren de la digitalización, la industria 4.0 y ahondan en su encaje en las cadenas de valor internacionales» si la economía regional «no quiere quedar desfasada». «Por eso el plan apuesta por una empresa más competitiva, innovadora e internacional, que gane tamaño dentro del mundo de las pymes, lo que le permitirá innovar y contar con músculo financiero para emprender nuevos retos», señala la hoja de ruta de la Xunta para acelerar la competitividad.

Barreras al crecimiento

El Foro Económico de Galicia comparte la idea de que el tamaño sí importa para dar alas a los negocios. «La evidencia empírica sugiere que los choques positivos de productividad afectan al tamaño de forma más intensa y duradera que viceversa», señalan Emilio Pérez Nieto, presidente de la entidad, y su director, Santiago Lago, en un análisis de la productividad en Galicia incluida en el anuario del Foro Económico de 2024. Consideran «fundamental» atacar «las barreras al crecimiento del tamaño empresarial», incluyendo «eliminar barreras fiscales, facilitar el acceso a fuentes de financiación externas, diseñar política de I+D adaptadas a las pymes y políticas de contratación pública que favorezcan a empresas pequeñas y jóvenes que quieran crecer».

Galicia es cuna de pymes y, sobre todo, micropymes. Un tejido productivo caracterizado, como la estructura de la tierra, por el minifundismo. Aunque cada vez menos. Hay una clara metamorfosis en la demografía empresarial de la comunidad, con el número total de empresas a la baja, pero ganando tamaño y exprimiendo la especialización en el sector servicios, sobre todo en ramas de actividad que desde la pandemia se han consolidado como motores del crecimiento y de la creación de empleo, parte de ellas de alta cualificación.

Evoluciones diferentes

A 1 de enero de 2024 había 234.066 empresas activas en Galicia, según el balance publicado ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE). La inmensa mayoría, unas 229.500, tenían su sede aquí. Otras 4.609 operaban en la comunidad, aunque su central de mandos estaba en otra autonomía. El número de negocios operativos es el mínimo desde, al menos, 2014. No se pueden hacer comparaciones más allá porque el Directorio de Empresas del IGE cambió y antes no incluía el sector primario ni las firmas públicas de las administraciones.

En el último año analizado se perdieron 914 empresas. Toda la caída se concentra en empresas con sede en Galicia (mientras que las foráneas crecen en 130) y en la horquilla más baja de asalariados. Los negocios sin empleados rondan los 153.900 tras un recorte de 457 a lo largo de 2023. Van seis ejercicios consecutivos en retroceso en este tipo de empresas, con una bajada acumulada durante este tiempo superior a las 16.000. Entre los que tienen 1 o 2 personas el plantilla, alrededor de 42.600, el descenso fue de 916. Ya en 2023 habían menguando en más de 900 también.

En el resto de tramos la tendencia es justo la contraria. Destaca, especialmente, la de 10 a 19 asalariados, donde hay 121 empresas más que el ejercicio anterior; y 107 en el caso de las que van de los 20 a los 49 trabajadores. Con más de 500 efectivos existen 127, tres más que el año anterior y 35 por encima de las que había una década atrás.

Por sectores

El comercio minorista aguanta como sector con mayor cantidad de empresas activas en la comunidad. Bordea las 25.000. Pero también arroja uno de los descensos más acusados con 719 bajas. Echaron el cierre 137 negocios de venta de productos alimenticios; otros 166 de establecimientos no especializados; y 195 de comercialización de otros artículos. Pero los grandes números rojos están en el sector primario. Las empresas de producción ganadera menguaron en 684; en 448 las que combinan la producción ganadera con la agrícola; en 138 las de cultivos no perennes; y en 290 las dedicadas a la pesca.

A la cabeza del incremento de negocios operativos en Galicia figuran las actividades de creación, artísticas y espectáculos, con 266 más que el 1 de enero de 2023. A continuación aparecen las actividades deportivas (201); el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia (181); servicios personales, como peluquerías, lavanderías o funerarias (155); la construcción de edificios (137); los servicios de clasificación y reparto de paquetería (135); y los servicios sanitarios no hospitalarios, en los que se incluyen negocios de fisioterapia, logopedia o psicología (131).